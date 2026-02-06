 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sensorion annonce sa participation à la 49ème rencontre annuelle de l’Association pour la Recherche en Otorhinolaryngologie ARO
information fournie par Boursorama CP 06/02/2026 à 07:30

Montpellier, 06 février, 2026, 7h30 – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société pionnière de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce aujourd'hui sa participation à la 49ème rencontre annuelle de l'Association pour la Recherche en Otorhinolaryngologie (ARO), qui se tiendra du 7 au 11 février 2026 à San Juan, Porto Rico.

Arnaud Giese, Ph.D., Responsable de Plateforme de Pharmacologie Animale chez Sensorion présentera lors de cette rencontre annuelle de l’ARO :

Type de présentation : Présentation publique

Titre : SENS-601, une nouvelle thérapie génique basée sur un vecteur Adéno-Associé comme traitement de la surdité autosomique récessive non syndromique 1A (DFNB1A)

Date : dimanche 8 février 2026

Heure : 11h30 ET

Salle : 209ABC, Podium 6: OTOF Gene Therapy Trial Updates and New Targets: GJB2 & STRC


À propos de Sensorion

Sensorion est une société de biotechnologie pionnière au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, un important besoin médical non satisfait à l'échelle mondiale.

Valeurs associées

SENSORION
0,3210 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des traders travaillent dans une salle de marché au siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris
    L'Europe vue en légère hausse, volatilité autour de l'IA
    information fournie par Reuters 06.02.2026 08:49 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse vendredi à l'ouverture, à l'exception de Londres, dans un contexte de volatilité accrue liée au secteur technologique. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 ... Lire la suite

  • La production de la nouvelle Fiat 500 hybride de Stellantis
    Stellantis, charges exceptionnelles massives pour son virage stratégique
    information fournie par Reuters 06.02.2026 08:49 

    Stellantis a annoncé vendredi des charges exceptionnelles massives d'environ 22,2 milliards d'euros au second semestre 2025, reflétant un ‍virage stratégique passant notamment par une révision en baisse de ses ambitions 100% électriques et conduisant à une lourde ... Lire la suite

  • Le logo de Stellantis (Crédit: / Adobe Stock)
    Stellantis-Charges exceptionnelles massives pour son virage stratégique
    information fournie par Reuters 06.02.2026 08:48 

    (Actualisé avec précisions) Stellantis STLAM.MI a annoncé vendredi des charges exceptionnelles massives d'environ 22,2 milliards d'euros au second semestre 2025, reflétant un virage stratégique passant notamment par une révision en baisse de ses ambitions 100% ... Lire la suite

  • Rising Stone s'introduit sur Euronext Growth
    Rising Stone s'introduit sur Euronext Growth
    information fournie par Boursorama 06.02.2026 08:45 

    Fondé en 2016, Rising Stone se présente comme un «créateur et constructeur d'immobilier de luxe dans les Alpes françaises et lieux de villégiature». La société est la première à s'introduire en Bourse en 2026, sur Euronext Growth. Sur le plateau de Ca Bouge sur ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank