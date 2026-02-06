Sensorion annonce sa participation à la 49ème rencontre annuelle de l’Association pour la Recherche en Otorhinolaryngologie ARO

Montpellier, 06 février, 2026, 7h30 – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société pionnière de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce aujourd'hui sa participation à la 49ème rencontre annuelle de l'Association pour la Recherche en Otorhinolaryngologie (ARO), qui se tiendra du 7 au 11 février 2026 à San Juan, Porto Rico.



Arnaud Giese, Ph.D., Responsable de Plateforme de Pharmacologie Animale chez Sensorion présentera lors de cette rencontre annuelle de l’ARO :



Type de présentation : Présentation publique



Titre : SENS-601, une nouvelle thérapie génique basée sur un vecteur Adéno-Associé comme traitement de la surdité autosomique récessive non syndromique 1A (DFNB1A)



Date : dimanche 8 février 2026



Heure : 11h30 ET



Salle : 209ABC, Podium 6: OTOF Gene Therapy Trial Updates and New Targets: GJB2 & STRC





À propos de Sensorion



Sensorion est une société de biotechnologie pionnière au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, un important besoin médical non satisfait à l'échelle mondiale.