Sensorion annonce sa participation à la 48ème rencontre annuelle de l’Association pour la Recherche en Otorhinolaryngologie ARO

Montpellier, 11 février, 2025, 7h30 – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société pionnière de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce aujourd'hui sa participation à la 48ème rencontre annuelle de l'Association pour la Recherche en Otorhinolaryngologie (ARO), qui se tiendra du 22 au 26 février 2025 à Orlando, en Floride, aux États-Unis.

Laurent Désiré, Ph.D., Responsable du Développement Préclinique chez Sensorion, et l’équipe du Professeur Christine Petit, Professeur à l'Institut de l'Audition, centre de l'Institut Pasteur et à l’IHU reConnect, Professeur émérite au Collège de France, lauréate du prix Kavli en 2018, co-présenteront les posters suivants lors de cette rencontre annuelle de l’ARO :

Type de présentation : Présentation de poster

Titre : GJB2-GT, une nouvelle thérapie génique basée sur un vecteur Adéno-Associé comme traitement de la surdité autosomique récessive non syndromique 1A (DFNB1A) (GJB2-GT, a Novel Adeno Associated Vector-Based Gene Therapy as a Treatment for the Autosomal Recessive Non-Syndromic Deafness 1A (DFNB1A))

Date : dimanche 23 février 2025

Heure : 13h30 – 15h ET

Salle : Peninsula Ballroom