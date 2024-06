Sensorion annonce la nomination de Laurène Danon en tant que Directrice Financière

Montpellier, 27 juin 2024, à 7h30 CET - Sensorion (FR0012596468 - ALSEN), société de biotechnologie pionnière au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce aujourd’hui la nomination de Mme Laurène Danon au poste de Directrice Financière.



Laurène Danon apporte à Sensorion plus de 15 ans d'expérience dans la banque d'investissement et les marchés internationaux de capitaux. Diplômée d'HEC, elle a commencé sa carrière à Londres auprès de la banque d'investissement J.P. Morgan, dans le conseil en financements d'entreprises, avant de se spécialiser dans les marchés de capitaux d'actions chez J.P. Morgan, puis chez Jefferies International. Avant de rejoindre Sensorion, elle a fondé la société de conseil stratégique Concorde Advisory, où elle a soutenu et géré l'exécution de projets stratégiques de financement d'entreprises pour ses clients. Au total, Laurène a dirigé l'exécution de 70 transactions totalisant plus de 35 milliards de dollars.

Laurène était bien connue de l'équipe de Sensorion, ayant conseillé la société lors de récentes augmentations de capital.



Laurène Danon, Directrice Financière de Sensorion, a déclaré : « Je suis ravie de l’opportunité́ de rejoindre Sensorion, à un moment charnière de son histoire, marqué par une forte accélération de ses programmes notamment en thérapie génique.