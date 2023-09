Sensorion annonce la mise à disposition de son Rapport Financier du 1er semestre 2023





Montpellier, 26 septembre 2023, à 7h30 CET – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société de biotechnologie pionnière au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce la mise à disposition de son Rapport Financier du 1er semestre 2023 auprès du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Le Rapport Financier du 1er semestre 2023 comprend notamment :

 Le rapport d’activité ;

 Les comptes semestriels et les comptes consolidés ;



Le Rapport Financier du 1er semestre peut être consulté sur les sites internet :

 de la Société (www.sensorion.com), rubrique Informations Financières

 sur le site de l’AMF (www.amf-france.org)