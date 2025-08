Programmation énergétique: Bayrou a retardé le décret afin de conduire "la concertation et les consultations nécessaires"

Le Premier ministre François Bayrou le 31 juillet 2025 à Montreuil, en Seine-Saint-Denis ( AFP / Thibaud MORITZ )

François Bayrou a retardé la publication du décret sur la programmation pluriannuelle énergétique (PPE) "pour que soient conduites la concertation et les consultations nécessaires" avec les partis et les groupes parlementaires, a-t-il expliqué mardi à l'AFP.

Ce décret, qui fixe la feuille de route du pays en matière de production d'énergie "est nécessaire", a souligné M. Bayrou.

"J’étais prêt à le publier quand j’ai mesuré que les groupes parlementaires n’avaient été ni suffisamment associés, ni correctement informés de sa publication. Ce n’est pas ma manière de voir les choses. Je pense que quand on prend des décisions de cet ordre, il faut que tout le monde soit associé si possible, informé à coup sûr. Des textes de cette importance ne peuvent pas être pris par surprise", a déclaré le Premier ministre.

"Il y a des raisons impérieuses pour que ce décret soit pris: la PPE actuelle, sous l’empire de laquelle nous sommes, a été prise il y a plus de cinq ans et elle prévoyait la réduction massive de l’électricité d’origine nucléaire. C’est dire que ce texte est complétement dépassé. Et si on veut faire les investissements nécessaires, à la fois pour le nucléaire, les centrales nucléaires, et pour le renouvelable, la part des renouvelables qui doit être prise en compte, il faut qu’il y ait une nouvelle PPE", a poursuivi M. Bayrou.

"Mais je pense très nécessaire que personne ne soit pris par surprise. Ce n’est pas ma philosophie. Voilà exactement pourquoi j’ai retardé cette publication, pour que soient conduites la concertation et les consultations nécessaires", a ajouté M. Bayrou, qui prévoit une publication en "août, septembre".

Le 8 juillet, le Sénat a de nouveau approuvé une proposition de loi dite Gremillet sur l'avenir énergétique de la France, consacrant une relance massive du nucléaire et censée aider l'exécutif à finaliser son décret sur la PPE.

La loi doit désormais faire son retour fin septembre à l'Assemblée, où les débats inauguraux sur ce texte ont déjà été très chaotiques, conduisant à son rejet en première lecture après une tentative du RN et de la droite d'imposer un moratoire sur les nouvelles installations renouvelables.

Mi-juillet, une vingtaine de syndicats et fédérations professionnelles de l'électricité ont appelé le gouvernement à publier "sans délai" le décret, un texte qui a déjà deux ans de retard.

La publication de la PPE est très attendue par les acteurs de l'énergie pour lancer des appels d'offre, notamment dans l'éolien en mer, sécuriser des investissements, anticiper les besoins de formation et d'emploi et prévoir les infrastructures.