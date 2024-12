Sensorion annonce la finalisation du recrutement de la première cohorte de l’essai clinique Audiogene de Phase 1/2 de thérapie génique

Montpellier, 27 décembre 2024, 7h30 – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société pionnière de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des troubles de la perte auditive, annonce aujourd’hui la finalisation du recrutement de la première cohorte de l’essai clinique Audiogene dans le cadre de l’étude de Phase 1/2 de thérapie génique.





Le recrutement de la première cohorte (trois patients) s'est achevé tel que prévu, le troisième patient ayant reçu une injection du produit de thérapie génique SENS-501 en décembre 2024. Pour tous les patients traités dans la première cohorte, la procédure chirurgicale a bien été tolérée : l'administration intra-cochléaire du produit de thérapie génique s'est déroulée sans incident et aucun événement indésirable grave n'a été signalé. Audiogene est le premier essai clinique de thérapie génique portant sur une population homogène unique de nourrissons et de jeunes enfants (âgés de 6 à 31 mois au moment de l'injection) n'ayant jamais reçu d'implants cochléaires. Audiogene a été conçu dans l’intention non seulement d’évaluer la capacité du produit de thérapie génique SENS-501 à restaurer l'audition, mais aussi de permettre aux nourrissons et aux enfants en bas âge d'acquérir et de développer un langage normal.