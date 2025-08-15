Sensorion annonce l’augmentation des moyens affectés au contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux

Montpellier, 15 août, 2025, 7h30 CET – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société pionnière de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce aujourd'hui avoir augmenté les moyens affectés au contrat de liquidité confié à Kepler Cheuvreux.



Par contrat initial en date du 15 décembre 2017 modifié par avenants en date du 7 décembre 2018 et du 15 juillet 2022, la société Sensorion a confié à la société Kepler Cheuvreux la mise en œuvre d’un contrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires admises en négociation sur Euronext Paris.



En date du 14 août 2025, en conformité avec l’article 4 de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, Sensorion a augmenté les moyens affectés au contrat de liquidité de 60 000€.



La position, après ajout de ces moyens, en date du 14 août 2025 est de :



- 206 211 actions Sensorion

- 66 965,21 €









