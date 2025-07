Sensorion annonce des données préliminaires positives de la première cohorte de l'essai clinique de Phase 1/2 de thérapie génique Audiogene

• Le candidat de thérapie génique SENS-501, ainsi que la procédure chirurgicale, présentent un bon profil de sécurité chez tous les patients traités jusqu’à présent

• Les résultats à trois mois d'un enfant en bas âge traité avec SENS-501 dans la première cohorte attestent d'une amélioration précoce et prometteuse de son audition

• La deuxième cohorte, évaluant une dose plus élevée du SENS-501, est en cours et le recrutement est sur le point d'être finalisé

Montpellier, 1er juillet 2025, 7h30 CET – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société pionnière de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce aujourd'hui des données préliminaires positives de la première cohorte de son essai clinique de Phase 1/2, Audiogene, évaluant la faible dose de SENS-501, le candidat de thérapie génique de la Société développé pour traiter une forme spécifique de surdité congénitale liée à des mutations dans le gène OTOF (otoferline). La deuxième cohorte, évaluant une dose plus élevée du SENS-501, est en cours et le recrutement est sur le point d'être finalisé.

Les résultats de l’ensemble des patients (5) traités jusqu’à présent confirment que SENS-501 et la procédure chirurgicale associée sont bien tolérés par tous les nourrissons et enfants en bas âge participant à l’étude (âgés de 6 à 31 mois et naïfs d'implants cochléaires au moment de l'injection,