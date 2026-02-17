Sensorion annonce des changements dans sa direction

• Nawal Ouzren, Directrice Générale, quitte ses fonctions pour des raisons personnelles

• Amit Munshi, Président du conseil d’administration de Sensorion, prendra les fonctions de Directeur Général par intérim.





Montpellier, le 17 février 2026 à 7h30 – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société pionnière de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, a annoncé aujourd’hui que Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion et administratrice au Conseil d’administration de la Société, quitte ses fonctions pour des raisons personnelles, incompatibles avec l’exercice des fonctions de Directrice Générale. Amit Munshi, actuellement Président du Conseil d’administration de Sensorion, prendra les fonctions de Directeur Général par intérim, et Mme Ouzren assurera temporairement la transition en tant que consultante auprès de la Société. Ce changement de direction prend effet immédiatement et le Conseil d’administration a initié la recherche d’un Directeur Général.