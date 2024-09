Sensorion annonce de nouvelles données cliniques positives relatives à ses programmes de thérapie génique et de petite molécule lors du Congrès Mondial d'Audiologie à Paris

Montpellier, le 20 septembre 2024, 7h30 CET – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société de biotechnologie pionnière au stade clinique spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce aujourd'hui de nouvelles données médicales positives issues de ses programmes cliniques SENS-501 et SENS-401 lors d'un symposium (12h30-13h30 CET) et d'une présentation orale du SENS-401 (11h15 CET) organisés dans le cadre du 36ème Congrès Mondial d'Audiologie (WCA), qui se tient à Paris au CNIT, La Défense, France.



La Société présente aujourd'hui de nouvelles données concernant son portefeuille de programmes de thérapie génique (SENS-501) et de sa petite molécule (SENS-401). Les détails de ces avancées médicales seront présentés par le Professeur Natalie Loundon (chirurgien ORL à l'Hôpital Necker Enfants-Malades, à Paris, en France), le Professeur Catherine Birman (oto-rhino-laryngologiste, Directrice du Centre d'Implantation Cochléaire de Sydney, Australie), le Professeur Yann Nguyen (chirurgien ORL, hôpital de la Pitié Salpêtrière AP-HP, Paris, France), le Professeur Stephen O'Leary (chef du service d'oto-rhino-laryngologie, université de Melbourne, Australie) et le Professeur Christophe Vincent (chef de service d’otologie et d’otoneurologie et chirurgien ORL, hôpital Salengro, Lille, France).