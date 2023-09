Sensorion animera une webconférence le 25 septembre 2023 et annonce sa participation à des conférences investisseurs en octobre 2023

Sensorion animera une webconférence, en français, dédiée aux actionnaires le 25 septembre à midi (12h CET)



Montpellier, 21 septembre 2023, à 7h30 CET – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société de biotechnologie pionnière au stade clinique, spécialisée dans le développement de thérapies géniques pour l’oreille interne, a le plaisir d’annoncer qu’elle animera une webconférence le 25 septembre 2023 et sa participation à deux conférences investisseurs en octobre 2023.

Nawal Ouzren, directrice générale de Sensorion, et l’équipe de direction animeront une webconférence dédiée aux actionnaires de Sensorion, le 25 septembre 2023, à 12h CET (6h ET), afin de commenter les derniers développements de la Société et ses perspectives futures.