Sensorion animera une webconférence dédiée aux actionnaires individuels le 7 avril 2025

Montpellier, 31 mars 2025, 7h30 CET – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société pionnière de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce aujourd'hui qu’elle animera une webconférence en français pour ses actionnaires individuels, le 7 avril 2025, à l’occasion de la parution de ses résultats annuels 2024.



Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion, et l’équipe de direction animeront une webconférence dédiée aux actionnaires individuels de Sensorion, le 7 avril 2025, à 18h30 CET (12.30 pm ET), afin de commenter les derniers développements de la Société et ses perspectives.



Un lien pour rejoindre la webconférence sera également disponible sur le site internet de Sensorion. Une retransmission de cet évènement sera accessible depuis le site internet de la Société.