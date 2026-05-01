Senseonics s'effondre après une émission d'actions de 80 millions de dollars à fort effet dilutif

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er mai - ** Les actions de la société d'équipements médicaux Senseonics SENS.O ont chuté de 21,5 % avant l'ouverture, à 5,19 dollars, après l'annonce du prix d'une nouvelle émission dilutive de 80 millions de dollars ** Le fabricant de systèmes de surveillance du diabète a annoncé jeudi soir une offre portant sur 8 millions d'actions et des bons de souscription préfinancés permettant d'acheter 8 millions d'actions

** Le prix d'offre de 5 $ est inférieur de 24,3 % au dernier cours de clôture de l'action

** La société basée à Germantown, dans le Maryland, compte 41,8 millions d'actions en circulation

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour le lancement en cours de son système Eversense 365, la poursuite du développement de son portefeuille de produits, entre autres

** TD Cowen et Barclays sont les co-chefs de file, rejoints par Mizuho et Lake Street

** Jeudi, l'action avait progressé de 20 % depuis le début de l'année

** Sur les 8 analystes couvrant le titre, les recommandations se répartissent comme suit: 5 "acheter", 2 "conserver" et 1 "vendre"; le cours cible médian est de 19,25 dollars, selon les données de LSEG