Sensei s'effondre en abandonnant le développement d'un médicament contre le cancer et en envisageant de se vendre

30 octobre - ** Les actions de Sensei Biotherapeutics

SNSE.O augmentent de 1,6 % à 9,38 $ après l'ouverture du marché

** La société déclare qu'elle va arrêter le développement de son médicament expérimental contre le cancer, le solnerstotug, et commencer à examiner les options stratégiques

** Les options pourraient inclure la vente de la société, de ses actifs, ou l'arrêt des opérations, dit la société

** Attribue la décision du conseil d'administration aux coûts des études futures et aux conditions difficiles du marché

** La SNSE réduira ses effectifs, ne conservant qu'une petite équipe pour l'aider dans son examen et gérer l'arrêt de l'essai clinique en cours

** La société disposait de 28,6 millions de dollars en liquidités, équivalents de liquidités et titres négociables au 30 juin

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 4 % depuis le début de l'année