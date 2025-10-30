Sensei s'effondre en abandonnant le développement d'un médicament contre le cancer et en envisageant de se vendre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
30 octobre - ** Les actions de Sensei Biotherapeutics
SNSE.O augmentent de 1,6 % à 9,38 $ après l'ouverture du marché
** La société déclare qu'elle va arrêter le développement de son médicament expérimental contre le cancer, le solnerstotug, et commencer à examiner les options stratégiques
** Les options pourraient inclure la vente de la société, de ses actifs, ou l'arrêt des opérations, dit la société
** Attribue la décision du conseil d'administration aux coûts des études futures et aux conditions difficiles du marché
** La SNSE réduira ses effectifs, ne conservant qu'une petite équipe pour l'aider dans son examen et gérer l'arrêt de l'essai clinique en cours
** La société disposait de 28,6 millions de dollars en liquidités, équivalents de liquidités et titres négociables au 30 juin
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 4 % depuis le début de l'année
