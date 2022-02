SEngine Precision Medicine et Oncodesign annoncent un partenariat pour la découverte d’un nouveau traitement personnalisé ciblant les tumeurs métastatiques et sans solutions thérapeutiques

Pour recevoir l'information d'ONCODESIGN en temps réel, faites-en la demande à oncodesign@newcap.eu



La collaboration associe la plateforme de test PARIS® de SEngine qui permet le criblage de médicaments sur des cellules tumorales provenant de patients, et la technologie Nanocyclix® d’Oncodesign pour le développement de nouveaux inhibiteurs de kinases



SEngine Precision Medicine Inc., entreprise spécialisée en oncologie de précision qui révolutionne l’approche thérapeutique du cancer en testant au préalable des médicaments sur des cultures 3D de cellules tumorales issues de patients et Oncodesign (ALONC – FR0011766229), société biopharmaceutique française spécialisée dans la médecine de précision, ont annoncé la signature d’un accord de recherche collaborative pour le développement d’un nouveau traitement personnalisé ciblant les tumeurs agressives et sans solution thérapeutique.