Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Senard "très satisfait" de la nouvelle gouvernance de l'alliance Renault-Nissan Reuters • 16/01/2020 à 09:22









PARIS, 16 janvier (Reuters) - Le président de Renault RENA.PA Jean-Dominique Senard s'est déclaré jeudi "très satisfait" des nouvelles structures de gouvernance de l'alliance avec Nissan et a estimé qu'il n'y avait "pas d'urgence" à désigner un nouveau directeur général pour la marque au losange. "Nous avons un conseil de l'alliance composé de personnes qui sont toutes ultrafavorables à l'alliance", a-t-il déclaré à la presse, évoquant une "volonté commune d'associer nos plans stratégiques et une volonté absolue de mener cette alliance au succès". L'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi est sous le feu des critiques de Carlos Ghosn qui a multiplié depuis sa fuite au Liban les accusations contre l'absence présumée de stratégie, reprochant notamment à ses successeurs de ne pas avoir concrétisé un rapprochement avec Fiat Chrysler Automobiles. Les informations selon lesquelles Nissan s'est préparé à un divorce sont des "fake news", a par ailleurs affirmé Jean-Dominique Senard, répliquant à un article du Financial Times. Concernant la gouvernance de Renault, il a estimé qu'il n'y avait "pas de stress ou d'urgence" à annoncer la nomination d'un nouveau directeur général, expliquant que l'intérim confié à Clotilde Delbos depuis le limogeage de Thierry Bolloré fonctionnait. (Sarah White et Gilles Guillaume édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.