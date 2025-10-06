Semtech chute après avoir annoncé une vente d'obligations convertibles de 350 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre -

** Les actions du fournisseur de semi-conducteurs Semtech

SMTC.O ont chuté de 1 % après le marché à 67,39 $, alors qu'il cherche à lever des fonds pour refinancer sa dette

** La société basée à Camarillo, en Californie

annonce () un placement privé de 350 millions de dollars d'obligations convertibles à 0 % (CBs) à échéance 2030

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre, ainsi que ses actions ordinaires, pour échanger ses obligations convertibles à 1,625 % échéant en 2027 et ses obligations convertibles à 4 % échéant en 2028, et pour rembourser une partie de ses prêts à terme

** Elle a également l'intention d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à compenser la dilution potentielle

** La société a une capitalisation boursière de près de 6 milliards de dollars

** SMTC a terminé la séance du lundi en baisse de 5,3 % à 68,17 $, réduisant le gain annuel à 10 % ** Sur les 16 analystes couvrant SMTC, la répartition des recommandations est de 14 "achat fort" ou "achat" et 2 "maintien"; le PT médian est de 65 $, selon les données de LSEG