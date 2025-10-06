 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 944,76
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Semtech chute après avoir annoncé une vente d'obligations convertibles de 350 millions de dollars
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 22:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre -

** Les actions du fournisseur de semi-conducteurs Semtech

SMTC.O ont chuté de 1 % après le marché à 67,39 $, alors qu'il cherche à lever des fonds pour refinancer sa dette

** La société basée à Camarillo, en Californie

annonce () un placement privé de 350 millions de dollars d'obligations convertibles à 0 % (CBs) à échéance 2030

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre, ainsi que ses actions ordinaires, pour échanger ses obligations convertibles à 1,625 % échéant en 2027 et ses obligations convertibles à 4 % échéant en 2028, et pour rembourser une partie de ses prêts à terme

** Elle a également l'intention d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à compenser la dilution potentielle

** La société a une capitalisation boursière de près de 6 milliards de dollars

** SMTC a terminé la séance du lundi en baisse de 5,3 % à 68,17 $, réduisant le gain annuel à 10 % ** Sur les 16 analystes couvrant SMTC, la répartition des recommandations est de 14 "achat fort" ou "achat" et 2 "maintien"; le PT médian est de 65 $, selon les données de LSEG

Valeurs associées

SEMTECH
68,1700 USD NASDAQ -5,32%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/10/2025 à 22:47:58.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un homme portant un bébé passe devant les photos des victimes de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, au mémorial du massacre du festival Nova, à Réïm dans le sud d'Israël, le 6 octobre 2025 ( AFP / JOHN WESSELS )
    Les négociations indirectes pour mettre fin à la guerre à Gaza commencent en Egypte
    information fournie par AFP 06.10.2025 23:45 

    Les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas en vue de libérer les otages et mettre fin à deux ans de guerre à Gaza ont commencé lundi en Egypte, mais elles pourraient prendre plusieurs jours, selon une source proche de ces discussions. Ces pourparlers sont ... Lire la suite

  • Défilé Chanel lors de la Fashion Week, le 6 octobre 2025 à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )
    Fashion Week: Matthieu Blazy déploie sa galaxie chez Chanel
    information fournie par AFP 06.10.2025 23:11 

    C'était l'événement le plus attendu de cette Fashion Week parisienne: Matthieu Blazy a fait lundi soir ses débuts chez Chanel, avec une première collection qui revisite les codes fondateurs de la maison dans un dialogue entre passé et présent. Sous la verrière ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street portée par la tech et l'IA
    information fournie par AFP 06.10.2025 22:40 

    La Bourse de New York a terminé orientée à la hausse lundi, à l'exception du Dow Jones, profitant d'une vague d'annonces du créateur de ChatGPT OpenAI qui a redonné de l'élan à l'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle (IA). Le Nasdaq, à forte coloration ... Lire la suite

  • Le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu, le 6 octobre 2025 à Paris ( POOL / Stephane Mahe )
    Macron donne à Lecornu, démissionnaire, 48 heures pour "d'ultimes négociations"
    information fournie par AFP 06.10.2025 22:15 

    Emmanuel Macron a donné lundi à Sébastien Lecornu, Premier ministre le plus éphémère de la Ve République, 48 heures pour des négociations de la dernière chance, laissant planer la menace de dissolution en cas d'échec. Ces ultimes tractations ont été accueillies ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank