Sempra en hausse après que Jefferies a relevé sa recommandation à “acheter”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er septembre - ** Les actions de la société d'infrastructures énergétiques Sempra SRE.N progressent de plus de 1 % à 82,67 dollars avant l'ouverture du marché

** Jefferies relève sa recommandation sur le titre de “conserver” à “acheter”, mais abaisse son objectif de cours de 101 dollars à 97 dollars

** Ce nouvel objectif de cours laisse toujours entrevoir un potentiel de hausse de 15 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage estime que le plan d’investissement de SRE restera inchangé malgré l’opposition aux projets de transport d’électricité et aux centres de données

** “Les actions sont sous-évaluées et devraient se réévaluer pour afficher une décote moindre au cours des douze prochains mois” - société de courtage

** 16 analystes sur 20 attribuent à l’action la note “acheter” ou supérieure, 4 la note “conserver”; le cours cible médian s’établit à 102 dollars – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse de plus de 7 % depuis le début de l’année