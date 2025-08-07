Sempra dépasse les estimations de bénéfices grâce à la croissance des services publics aux États-Unis

La société d'infrastructure énergétique Sempra SRE.N a dépassé les estimations des analystes pour le bénéfice du deuxième trimestre jeudi, aidée par la croissance de ses activités de services publics aux États-Unis et par des réductions de coûts.

Les services publics américains connaissent une croissance régulière, soutenue par l'augmentation de la demande d'électricité, en particulier dans les secteurs à forte consommation d'énergie tels que les centres de données, ainsi que par des besoins plus larges en matière de fiabilité du réseau.

Sempra a déclaré qu'il restait concentré sur la réorientation des capitaux vers des actifs à rendement plus élevé, centrés sur les services publics.

Son unité Oncor au Texas a enregistré une hausse de 40 % des demandes d'interconnexion et a ajouté près de 20 000 nouveaux locaux au cours du trimestre. La division a également demandé une révision complète des tarifs de base afin de recouvrer les coûts liés aux tempêtes et de soutenir des dépenses d'investissement plus importantes.

La société basée à San Diego a affiché un bénéfice ajusté de 89 cents par action au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 85 cents par action estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Les dépenses trimestrielles d'exploitation et de maintenance ont baissé de 7 % pour atteindre 1,24 milliard de dollars.

Sempra a également déclaré avoir progressé sur deux ventes d'actifs prévues - une participation dans Sempra Infrastructure et son unité de distribution de gaz mexicaine Ecogas - les deux transactions devant être conclues d'ici la mi-2026.

Les services publics de la société en Californie ont reçu 600 millions de dollars pour de nouveaux projets de réseau dans le cadre du dernier plan de transmission de l'État et ont investi plus de 1,2 milliard de dollars dans des mises à niveau au cours du trimestre.

Les actions de Sempra étaient en hausse de 1,5 % dans les premiers échanges.