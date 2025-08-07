 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 709,47
+0,97%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Sempra dépasse les estimations de bénéfices grâce à la croissance des services publics aux États-Unis
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 15:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'infrastructure énergétique Sempra SRE.N a dépassé les estimations des analystes pour le bénéfice du deuxième trimestre jeudi, aidée par la croissance de ses activités de services publics aux États-Unis et par des réductions de coûts.

Les services publics américains connaissent une croissance régulière, soutenue par l'augmentation de la demande d'électricité, en particulier dans les secteurs à forte consommation d'énergie tels que les centres de données, ainsi que par des besoins plus larges en matière de fiabilité du réseau.

Sempra a déclaré qu'il restait concentré sur la réorientation des capitaux vers des actifs à rendement plus élevé, centrés sur les services publics.

Son unité Oncor au Texas a enregistré une hausse de 40 % des demandes d'interconnexion et a ajouté près de 20 000 nouveaux locaux au cours du trimestre. La division a également demandé une révision complète des tarifs de base afin de recouvrer les coûts liés aux tempêtes et de soutenir des dépenses d'investissement plus importantes.

La société basée à San Diego a affiché un bénéfice ajusté de 89 cents par action au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 85 cents par action estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Les dépenses trimestrielles d'exploitation et de maintenance ont baissé de 7 % pour atteindre 1,24 milliard de dollars.

Sempra a également déclaré avoir progressé sur deux ventes d'actifs prévues - une participation dans Sempra Infrastructure et son unité de distribution de gaz mexicaine Ecogas - les deux transactions devant être conclues d'ici la mi-2026.

Les services publics de la société en Californie ont reçu 600 millions de dollars pour de nouveaux projets de réseau dans le cadre du dernier plan de transmission de l'État et ont investi plus de 1,2 milliard de dollars dans des mises à niveau au cours du trimestre.

Les actions de Sempra étaient en hausse de 1,5 % dans les premiers échanges.

Valeurs associées

SEMPRA ENERGY
81,270 USD NYSE +0,15%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank