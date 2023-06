Semi-conducteurs : vers de nouvelles restrictions pour les exportations vers la Chine

(AOF) - Le secteur des semi-conducteurs devrait être sous pression aujourd’hui. Selon le Wall Street Journal, les Etats-Unis envisagent de nouvelles restrictions sur les exportations de puces pour des applications d'intelligence artificielle vers la Chine. Le ministère du commerce pourrait prendre des mesures dès le début du mois prochain pour stopper les livraisons de puces fabriquées par Nvidia et d'autres fabricants de puces à des clients en Chine et dans d'autres pays concernés sans avoir obtenu au préalable une licence, ont déclaré des sources proches du dossier.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.