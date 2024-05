Semi-conducteurs : Infineon abaisse ses prévisions annuelles, l'automobile pèse

( AFP / JENS SCHLUETER )

Le fabricant allemand de semi-conducteurs Infineon a abaissé mardi ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de marge, invoquant un environnement de marché difficile, en particulier dans le secteur automobile.

Le groupe munichois s'attend désormais à des ventes annuelles de 15,1 milliards d'euros, plus ou moins 400 millions d'euros, contre 16 milliards d'euros à plus ou moins 500 millions d'euros prévus initialement.

Pour l'ensemble des secteurs - outre l'automobile, l'alimentation et la gestion d'énergie, enfin les microcontrôleurs pour téléphones ou documents officiels -, la marge rapportée aux ventes devrait terminer à "environ 20%" contre une fourchette entre 20 et 25% précédemment.

Le groupe, ancienne division de Siemens, observe "un ralentissement notable de la croissance dans le secteur automobile", a commenté son patron Jochen Hanebeck dans un communiqué.

Plus globalement, "de nombreux marchés finaux connaissent un faible développement en raison de la situation économique et la réduction des stocks de semi-conducteurs chez les clients et les distributeurs se poursuit", a-t-il expliqué.

À moyen et long terme, la décarbonisation et la numérisation vont rester les vecteurs de la croissance du groupe.

Infineon a annoncé pour ce faire le lancement d'un programme destiné à améliorer la compétitivité du groupe. Dénommé "Step Up", il doit contribuer à améliorer la somme des résultats de ses divisions dans un "chiffre élevé en centaines de millions d'euros", selon le communiqué.

Le deuxième trimestre s'est achevé sur un résultat net en recul de 52%, à 394 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros, en repli de 12% et un résultat des secteurs de 707 millions d'euros, reculant de 40%, toujours sur un an.

Ce deuxième trimestre a été néanmoins qualifié de "solide" malgré "un environnement de marché toujours difficile", selon M. Hannebeck.