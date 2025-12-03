Semco Technologies va doubler sa production de eChucks

(AOF) - Semco Technologies, société introduite en Bourse début juillet, a dévoilé la mise en service d’une nouvelle ligne de production automatisée sur son site de Montpellier. Pour le concepteur et fabricant de composants dédiés à la production de semi-conducteurs, il s’agit d’une étape stratégique dans sa montée en puissance industrielle et sa capacité à répondre aux exigences de ses clients, qui va permettre de doubler sa capacité industrielle.

La production de la société va ainsi progressivement monter à 4 000 eChucks par an (un eChuck est un mandrin électrostatique servant à maintenir un wafer pendant les étapes de fabrication).

En outre, la mise en service de cette ligne de production améliore significativement la pureté et les performances des eChucks, en limitant les risques liés aux interventions humaines et à la génération de particules.

La société estime ainsi pouvoir développer une stratégie commerciale plus offensive, lui permettant de répondre à une demande croissante et de se positionner sur de nouveaux marchés.

