Semco Technologies: l'introduction en Bourse est lancée

(CercleFinance.com) - Le concepteur français de composants pour la fabrication des semi-conducteurs Semco Technologies a annoncé jeudi le lancement de son introduction en Bourse à Paris, avec pour objectif d'amplifier ses capacités de production, de renforcer sa présence à l'international et de poursuivre ses investissements. Le groupe basé à Montpellier indique que l’Autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé son document d’enregistrement, première étape de son projet d'entrée sur Euronext Growth Paris. La société précise avoir déjà reçu un engagement de souscription de la part d'Amiral Gestion pour un montant de 10 millions d'euros, sur la base d'un prix unitaire de 15 euros par action, ce qui fait ressortir une valorisation, avant la réalisation de l'augmentation de capital prévue dans le cadre de l'IPO, de quelque 150 millions d'euros. L'entreprise s'est spécialisée dans la fabrication de composants essentiels à la production de semi-conducteurs de nouvelle génération, les chucks électrostatiques (eChucks), utilisés dans des applications telles que l'IA, la 5G, la défense, la mobilité électrique et autonome, la santé et l'informatique quantique. Créée en 1986, elle était devenue en 2016 une filiale à 100% d'ECM, un groupe familial positionné sur le secteur de la fabrication de biens d’équipement pour le traitement et la transformation des matériaux. Semco, qui a généré l'an dernier un chiffre d’affaires de 26,4 millions d'euros et une marge opérationnelle (Ebit) de 37%, s'est donné comme objectif de porter ses revenus à quelque 33 millions cette année (dont 100% embarqué à fin avril), avec une marge d'Ebit d'environ 38,5%, puis à plus de 55 millions d'euros à horizon 2028, assorti d'une marge d’Ebit supérieure à 40%.

