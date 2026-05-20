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SEMCO Technologies annonce le lancement d’une opération de cession d’actions représentant environ 45 M€ par son actionnaire majoritaire
information fournie par Boursorama CP 20/05/2026 à 17:45

Pour recevoir toute l'information financière de SEMCO Technologies en temps réel, faites-en la demande par mail à semcotech@newcap.eu.

SEMCO Technologies (Code ISIN : FR0014010H01 ; Mnémonique : ALSEM), entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de composants stratégiques pour la production de semi-conducteurs, annonce aujourd'hui avoir été informé par ECM Technologies(1), l’actionnaire majoritaire de SEMCO Technologies, de son intention de céder un nombre d’actions SEMCO Technologies représentant environ 45 M€ à des investisseurs institutionnels par voie de placement privé accéléré (« l’Opération »).

(1) Société par actions simplifiée (478 969 173 RCS Grenoble), détenue à hauteur de 100% par la société ECM Group (880 360 425 RCS Grenoble), elle-même détenue à hauteur de 64,70% par la société LaMa, détenue à 100% par Monsieur Laurent PELISSIER (Président directeur général de la Société), Madame Marlène PELISSIER (administratrice de la Société) et leur famille.

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