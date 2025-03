Semaine favorable pour la roupie indienne

(AOF) - La roupie indienne a enregistré sa meilleure performance hebdomadaire en deux ans, grâce à l'afflux de capitaux sur les marchés des obligations et des actions, fait remarquer MUFG. Aujourd'hui, elle progresse de 0,35% à 0,011625 dollar. Les données macroéconomiques se sont révélées meilleures que prévu, avec un déficit commercial moins important, des exportations de services plus élevées et une inflation plus faible, ce qui a contribué à renforcer les attentes en matière de réduction des taux et, par conséquent, les entrées de capitaux, explique le spécialiste.