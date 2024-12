Semaine difficile pour le dollar canadien après la démission du ministre des Finances

(AOF) - Malgré son rebond des deux derniers jours, le dollar canadien perd près de 1% sur la semaine à 0,6958 dollar. La démission de la ministre des Finances Chrystia Freeland a provoqué une crise politique dans le pays. Pour UBS, la devise canadienne pourrait s'affaiblir plus rapidement que prévu, même si la banque entrevoit également un risque de hausse si des élections plus précoces que prévu conduisent à une victoire des conservateurs, qui sont en tête des sondages.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.