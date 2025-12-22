 Aller au contenu principal
Semaine des actions américaines : Un petit mouvement timide
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition du Buzz publié pour la première fois vendredi, sans modification du texte. Mises à jour graphiques)

22 décembre - ** Le S&P 500 .SPX n'a progressé que de 0,1%, alors que le financement de l'intelligence artificielle et la géopolitique pèsent .N

** Le Dow .DJI baisse de ~0,7%; le Nasdaq Composite

.IXIC gagne ~0,5% ** Le SPX survit à un nouveau flirt avec sa 50-DMA ** Quoi qu'il en soit, l'année a été solide pour les records de clôture du S&P 500 ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR baisse jusqu'à 4,15 %. Le rendement est-il prêt pour les feux d'artifice de 2026?

** La majorité des secteurs sont en fait scroogés: L'énergie, l'immobilier et les produits de base sont les plus malmenés, tandis que la consommation discrétionnaire, les matériaux et les soins de santé sont à la fête. Cela dit, la plupart des changements sont modestes; seuls trois secteurs ont affiché une variation hebdomadaire absolue de plus de 1 % ** L'énergie .SPNY chute de 2,9%. Le groupe du mardi suit la baisse des prix du brut suite aux discussions sur l'accord de paix entre la Russie et l'Ukraine , et les entreprises de gaz naturel baissent en raison des prévisions météorologiques plus douces. Puis, le mercredi, les entreprises du secteur de l'énergie gagnent du terrain alors que le blocus du Venezuela décrété par Trump alimente l'incertitude ** Consommation de base .SPLRCS en baisse de ~0,9%. Lamb Weston LW.N plonge après que () a maintenu ses prévisions de ventes annuelles Cependant, General Mills GIS.N se redresse après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes , grâce à la demande constante pour ses produits de base et ses céréales pour le petit-déjeuner.

** Les industrielles .SPLRCI en baisse de ~0,6 %. FedEx

FDX.N en hausse après avoir affiché un bénéfice trimestriel plus élevé et relevé ses prévisions annuelles. Street View: FedEx maintient son moteur en marche en dépit d'un fret important Dow Jones Transports .DJT Du clunker à la Ferrari? ** Les valeurs financières .SPSY glissent de 0,2%. PayPal

PYPL.O a d'abord augmenté après avoir déposé une demande de création d'une banque américaine , mais s'est ensuite retourné après que Morgan Stanley a réduit sa note à "sous-pondérer", l'action terminant en baisse de plus de 2 % pour la semaine. Truist augmente le PT sur JPMorgan Chase JPM.N , bien que le titre glisse pour la semaine

Pour la semaine, l'indice S&P 500 des banques .SPXBK a augmenté de ~0,3%, l'indice KBW des banques régionales .KRX a augmenté de ~0,1% ** Services de communication .SPLRCL en hausse de 0,06%. Paramount Skydance PSKY.O en baisse après que Warner Bros Discovery WBD.O a rejeté l'offre de son rival , déclarant l'offre "inférieure" à l'accord de fusion de WBD avec Netflix NFLX.O . ** Tech .SPLRCT en hausse de ~0,5%. ServiceNow NOW.N chute sur un rapport proche d'un accord de 7 milliards de dollars pour acquérir la startup de cybersécurité Armis Oracle ORCL.N chute suite au rapport Blue Owl OWL.N ne soutiendra pas l'accord de 10 milliards de dollars pour le centre de données du Michigan, bien qu'ORCL déclare que les discussions sur le projet restent en bonne voie, mais l'action se redresse ensuite alors qu'un nouveau groupe d'investisseurs est prêt à prendre le contrôle des opérations américaines de TikTok. ORCL en hausse de plus de 2 % sur la semaine Micron MU.O bondit après des résultats positifs et des prévisions dues à une demande de puces d'IA en plein essor Intel INTC.O , Nvidia NVDA.O en hausse le vendredi; la FTC autorise un investissement de 5 milliards de dollars

Pourtant, l'indice des semi-conducteurs .SOX ne gagne que ~0,5%

** Healthcare .SPXHC en hausse de ~0,6%. Pfizer PFE.N en baisse, le bénéfice de 2026 étant inférieur aux attentes de Wall Street en raison de la baisse des ventes de COVID et de la pression sur les marges suite à l'accord conclu avec le gouvernement américain pour réduire le coût des médicaments d'ordonnance ** Matériaux .SPLRCM en hausse de ~0,6%. Les valeurs aurifères gagnent du terrain

L'indice ARCA Gold Bugs .HUI progresse de 2,3% ** Consommation discrétionnaire .SPLRCD en hausse de ~1%. Les actions de Tesla TSLA.O bondissent alors que le directeur général Musk confirme les tests du robotaxi sans conducteur sans moniteurs de sécurité. TSLA en hausse de ~5% sur la semaine Ford F.N se retire des VE, prend une dépréciation de 19,5 milliards de dollars sur l'affaiblissement de la demande Nike NKE.N dérape en raison d'une baisse de la marge trimestrielle , et des problèmes en Chine. NKE glisse de ~13% ** Medline MDLN.O bondit après l'introduction en bourse de la société de fournitures médicales pour un montant de plus de 6 milliards de dollars

** La performance du SPX depuis le début de l'année:

Véhicules électriques

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/12/2025 à 12:01:28.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

