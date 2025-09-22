Semaine des actions américaines : Léger

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Graphique des mises à jour)

22 septembre - ** Le S&P 500 .SPX prolonge sa série de victoires à trois semaines et gagne 1,2 %, la possibilité d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt par la Fed stimulant le sentiment .N ** Le Dow .DJI ajoute 1,1 % et le Nasdaq Composite .IXIC bondit de 2,2 %, revendiquant de nouveaux records de clôture avec le SPX ** Et le Russell 2000 .RUT à petite capitalisation note son premier record de clôture depuis 2021 jeudi, grâce aux espoirs de réduction des taux d'intérêt ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR augmente à environ 4,13 %, mettant fin à quatre semaines consécutives de baisse US/ ** En fin de compte, seule une minorité de secteurs est en hausse: Les services de communication et la technologie décollent, tandis que les secteurs défensifs et obligataires chutent ** Les services de communication .SPLRCL ont augmenté de 3,4 %. Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, augmente et entre dans le club des 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière grâce à l'élan de l'IA des grandes entreprises technologiques ** Tech .SPLRCT en hausse de 2,1 %. Intel INTC.O s'envole de 23 % sur la semaine après un investissement de 5 milliards de dollars de Nvidia NVDA.O , relançant le rallye des puces , mais aux dépens d'AMD AMD.O Ceci après que les actions de NVDA aient chuté mercredi après que le FT ait rapporté La Chine a demandé aux entreprises technologiques d'arrêter d'acheter toutes les puces d'intelligence artificielle de la société ** L'indice des semi-conducteurs .SOX progresse de près de 4 % Workday WDAY.O gagne après que l'investisseur activiste Elliott Management ait soutenu la direction, construisant plus de 2 milliards de dollars de participation ** L'indice de la consommation discrétionnaire .SPLRCD en hausse de 1,4 %. Tesla TSLA.O bondit grâce à l'achat de 1 milliard de dollars d'actions par Elon Musk dans un dernier vote de confiance dans l'avenir du fabricant de véhicules électriques ** Industrielles .SPLRCI en hausse de 1 %. FedEx FDX.N augmente après avoir battu le bénéfice du 1er trimestre fiscal , grâce à de fortes livraisons nationales , à des mesures de réduction des coûts Uber Technologies UBER.N baisse mercredi après que son homologue Lyft LYFT.O ait annoncé un partenariat avec Waymo d'Alphabet pour lancer le covoiturage autonome en 2026 ** Les financières .SPSY en hausse de 0,8 %. Bien que le fournisseur de données financières FactSet FDS.N perde 20 % sur la semaine après que les prévisions de bénéfices annuels aient déçu ** Matériaux .SPLRCM baisse de 0,9 %. Corteva CTVA.N chute après la publication d'un rapport co-explorant la scission de ses activités de semences et de pesticides, suscitant des inquiétudes quant à la dilution de la valeur ** Pendant ce temps, Steven DeSanctis de Jefferies voit un autre gain de 8 % pour le Russell 2000 cette année ** La performance du SPX depuis le début de l'année: