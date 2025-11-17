 Aller au contenu principal
Semaine des actions américaines : Fluctuations
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Mise à jour du graphique)

17 novembre - ** Le S&P 500 .SPX a enregistré un gain de 0,1 % dans un marché volatil, l'espoir décroissant d'une baisse des taux ayant compensé le soulagement lié à la fin de la fermeture du gouvernement américain .N

** Le Dow .DJI progresse de 0,3%, mais le Nasdaq Composite

.IXIC perd 0,5% ** Les traders observent l'impressionnante progression de l'indice S&P 500 au-dessus de sa 50-DMA; il a survécu à un autre test vendredi. ** Les haussiers tentent de stopper la baisse du Nasdaq , et vendredi, l'IXIC a également vu la 50-DMA opérer sa magie . ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR se situe autour de 4,15 %, en passe de connaître une hausse hebdomadaire US/T . Les marchés surveillent les niveaux et attendent les données.

** Seule une minorité de secteurs a résisté aux turbulences: Le secteur de la santé a offert la plus grande stabilité, tandis que les placements obligataires et la consommation discrétionnaire ont vacillé. ** Le secteur de la santé .SPXHC a bondi de 3,9 %. Les actions d'Eli Lilly LLY.N ont atteint un niveau record , les analystes soulignant les "multiples facteurs favorisant l'adoption des traitements contre l'obésité". L'IA et la technologie ont été les vedettes, mais ces nouveaux acteurs sont-ils en train de prendre le devant de la scène ? L'indice Nasdaq Biotech .NBI a atteint un niveau record et a enregistré un gain hebdomadaire de plus de 4 %. ** Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,6%. Walmart

WMT.N annonce que le directeur général McMillon prendra sa retraite après une décennie, les actions baissent. ** Tech .SPLRCT en hausse de 0,5%. Cisco CSCO.O a atteint un pic de 25 ans après avoir relevé ses prévisions pour l'exercice 2026 en raison d'une demande robuste en équipements de réseau alimentée par l'IA. AMD AMD.O bondit après avoir prévu un chiffre d'affaires annuel de 100 milliards de dollars pour les puces de centres de données dans cinq ans, le marché devant atteindre 1 billion de dollars. Nvidia NVDA.O glisse mardi après que SoftBank 9984.T a vendu ses parts restantes dans le fabricant de puces pour 5,83 milliards de dollars, bien que NVDA enregistre une progression hebdomadaire de 1%. Applied Materials AMAT.O a d'abord chuté vendredi, puis a terminé la séance dans le vert, le fabricant d'équipements pour puces ayant prévu une réduction des dépenses en Chine en 2026 en raison du durcissement des mesures de restriction imposées par les États-Unis. AMAT a tout de même baissé d'environ 2 % sur la semaine.

L'indice des semi-conducteurs .SOX perd 2%. ** Les financières .SPSY ont baissé de 0,7%. La plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase COIN.O a été la moins performante du secteur, en baisse de 8%, alors que le bitcoin a chuté à son plus bas niveau en 6 mois. ** Services de communication .SPLRCL en baisse de 0,8%. Disney

DIS.N a chuté après un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux prévisions, et a averti d'un conflit de distribution potentiellement long avec YouTube TV. Cependant, Verizon VZ.N a augmenté; une source affirme que l'entreprise de télécommunications va supprimer environ 15 000 emplois alors que le nouveau directeur général Schulman restructure. ** Le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD a chuté de 2,7 %. Home Depot HD.N et Lowe's LOW.N sont en baisse; Stifel a réduit les objectifs de cours pour les deux en raison d'une performance plus faible des ventes comparables et d'un retard dans le point d'inflexion de la catégorie de l'amélioration de l'habitat. À l'inverse, Nike NKE.N a progressé après que Wells Fargo est devenu haussier en raison de l'amélioration de la visibilité. ** Pendant ce temps, les investisseurs individuels baissiers ont atteint un niveau " inhabituellement élevé ".

** La performance du SPX depuis le début de l'année:

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

