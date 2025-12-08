 Aller au contenu principal
CAC 40
8 103,10
-0,14%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Semaine des actions américaines : De grands espoirs
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Graphique mis à jour)

8 décembre - ** Le S&P 500 .SPX progresse pour la deuxième semaine consécutive, prend 0,3% alors que les attentes de réduction des taux de la Fed restent élevées .N

** Le Dow .DJI prend 0,5%, tandis que le Nasdaq Composite

.IXIC progresse de près de 1% ** En effet, le Nasdaq Composite a montré la voie à la remontée ** En milieu de semaine, le S&P 500 se rapproche de ses records, mais la tentative de franchir la clôture record du 28 octobre vendredi n'a pas tenu ** A noter que le Dow Jones Transportation Average .DJT enregistre désormais une série de 10 jours de gains , la plus longue depuis la série de 11 jours de hausse qui s'est terminée en août 2020 ** Croissance vs Momentum: La course pourrait se jouer sur le fil ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR augmente à environ 4,14 %, mettant fin à deux semaines consécutives de baisse. Néanmoins, le rendement reste un ressort enroulé

** La majorité des secteurs sont enthousiastes: Les secteurs de l'énergie et de la technologie sont les plus optimistes, tandis que les secteurs défensifs sont pessimistes ** Energie .SPNY en hausse de 1,4%. Le groupe suit les prix du pétrole à la hausse après que la Russie a déclaré que les pourparlers de paix sur l'Ukraine n'ont pas abouti à une percée O/R ** Tech .SPLRCT en hausse de 1,4%. Microchip MCHP.O bondit de 23% sur la semaine après avoir amélioré ses perspectives pour le troisième trimestre fiscal Le fabricant de logiciels de conception de puces Synopsys

SNPS.O gagne après que Nvidia NVDA.O a pris une participation de 2 milliards de dollars alors que la vague d'accords sur l'IA s'accélère

L'indice des semi-conducteurs .SOX bondit de ~4% Salesforce CRM.N grimpe après avoir revu à la hausse ses perspectives annuelles alors que sa plateforme d'IA Agentforce gagne en traction ** Services de communication .SPLRCL en hausse de 0,8%. Meta Platforms META.O progresse suite aux informations faisant état d'une réduction probable de 30 % de son budget pour son initiative Metaverse Warner Bros Discovery WBD.O progresse alors que Netflix

NFLX.O s'apprête à acheter les studios de télévision et de cinéma de WBD ainsi que son unité de diffusion en continu, bien que le favori présumé Paramount Skydance PSKY.O plonge alors que son offre a été surpassée ** Les financières .SPSY gagnent 0,6%. JPM rétrograde les notations de Fiserv FISV.O et PayPal PYPL.O à "neutre" . Malgré tout, FISV bondit de ~8%, tandis que PYPL perd ~1%

Pour la semaine, l'indice S&P 500 des banques .SPXBK progresse de 2%, l'indice KBW des banques régionales .KRX augmente de 2,4% ** Les industrielles .SPLRCI se maintiennent à 0,5%. Boeing

BA.N augmente mardi après que le directeur financier a déclaré que le constructeur d'avions s'attend à une augmentation des livraisons de 737 et 787 l'année prochaine, puis chute mercredi après que la FTC a exigé Spirit AeroSystems

SPR.N la vente d'actifs pour obtenir l'approbation de la fusion. BA augmente de 7% sur la semaine ** Les biens de consommation de base .SPLRCS reculent de 1,4%. Mais Dollar General DG.N bondit après une hausse de ses prévisions de bénéfices annuels sur une demande résistante, et son rival Dollar Tree DLTR.O progresse après avoir relevé ses prévisions de bénéfices sur une demande stable de produits de première nécessité à prix abordable ** Real Estate .SPLRCR perd 1,5%. Alexandria Real Estate Equities ARE.N s'effondre après que la FPI a réduit le dividende trimestriel de 45% pour renforcer son bilan et préserver ses liquidités ** Healthcare .SPXHC perd 2,7%. Les fabricants de vaccins, dont Moderna MRNA.O , chutent après que le mémo de la FDA américaine a établi un lien entre des décès d'enfants et les vaccins COVID

** Utilities.SPLRCU>plonge de 4,5%. Exelon EXC.O prolonge sa chute () après une offre d'obligations convertibles de 900 millions de dollars

** Pendant ce temps, les investisseurs individuels se montrent haussiers, les baissiers se font discrets

** La performance du SPX depuis le début de l'année:

Valeurs associées

ALEXANDRIA REIT
45,500 USD NYSE -2,32%
BOEING CO
201,850 USD NYSE -0,05%
DJ TRANSPORT
17 183,12 Pts Index Ex +0,69%
DOLLAR GENERAL
132,360 USD NYSE +5,71%
DOLLAR TREE
122,4400 USD NASDAQ +5,67%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 954,99 Pts Index Ex +0,22%
EXELON
43,8100 USD NASDAQ -0,23%
FISERV INC
66,2800 USD NASDAQ +0,33%
META PLATFORMS
673,4200 USD NASDAQ +1,80%
MICROCHIP TECH
65,8100 USD NASDAQ +1,68%
MODERNA
27,7000 USD NASDAQ +8,67%
NASDAQ Composite
23 578,13 Pts Index Ex +0,31%
NETFLIX
100,2400 USD NASDAQ -2,89%
NVIDIA
182,4100 USD NASDAQ -0,53%
PARAMOUNT SKYD RG-B
13,3650 USD NASDAQ -9,82%
PAYPAL HOLDINGS
62,2800 USD NASDAQ +0,89%
S&P 500 INDEX
6 870,40 Pts CBOE +0,19%
SALESFORCE
260,490 USD NYSE +5,20%
SPIRIT AERO HLDG-A
39,520 USD NYSE +0,25%
SYNOPSYS
466,7600 USD NASDAQ +0,65%
USA BENCHMARK 10A
4,153 Rates +0,90%
WARNER BROS RG-A
26,0800 USD NASDAQ +6,28%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/12/2025 à 12:01:50.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

