Semaine des actions américaines : De grands espoirs

8 décembre - ** Le S&P 500 .SPX progresse pour la deuxième semaine consécutive, prend 0,3% alors que les attentes de réduction des taux de la Fed restent élevées .N

** Le Dow .DJI prend 0,5%, tandis que le Nasdaq Composite

.IXIC progresse de près de 1% ** En effet, le Nasdaq Composite a montré la voie à la remontée ** En milieu de semaine, le S&P 500 se rapproche de ses records, mais la tentative de franchir la clôture record du 28 octobre vendredi n'a pas tenu ** A noter que le Dow Jones Transportation Average .DJT enregistre désormais une série de 10 jours de gains , la plus longue depuis la série de 11 jours de hausse qui s'est terminée en août 2020 ** Croissance vs Momentum: La course pourrait se jouer sur le fil ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR augmente à environ 4,14 %, mettant fin à deux semaines consécutives de baisse. Néanmoins, le rendement reste un ressort enroulé

** La majorité des secteurs sont enthousiastes: Les secteurs de l'énergie et de la technologie sont les plus optimistes, tandis que les secteurs défensifs sont pessimistes ** Energie .SPNY en hausse de 1,4%. Le groupe suit les prix du pétrole à la hausse après que la Russie a déclaré que les pourparlers de paix sur l'Ukraine n'ont pas abouti à une percée O/R ** Tech .SPLRCT en hausse de 1,4%. Microchip MCHP.O bondit de 23% sur la semaine après avoir amélioré ses perspectives pour le troisième trimestre fiscal Le fabricant de logiciels de conception de puces Synopsys

SNPS.O gagne après que Nvidia NVDA.O a pris une participation de 2 milliards de dollars alors que la vague d'accords sur l'IA s'accélère

L'indice des semi-conducteurs .SOX bondit de ~4% Salesforce CRM.N grimpe après avoir revu à la hausse ses perspectives annuelles alors que sa plateforme d'IA Agentforce gagne en traction ** Services de communication .SPLRCL en hausse de 0,8%. Meta Platforms META.O progresse suite aux informations faisant état d'une réduction probable de 30 % de son budget pour son initiative Metaverse Warner Bros Discovery WBD.O progresse alors que Netflix

NFLX.O s'apprête à acheter les studios de télévision et de cinéma de WBD ainsi que son unité de diffusion en continu, bien que le favori présumé Paramount Skydance PSKY.O plonge alors que son offre a été surpassée ** Les financières .SPSY gagnent 0,6%. JPM rétrograde les notations de Fiserv FISV.O et PayPal PYPL.O à "neutre" . Malgré tout, FISV bondit de ~8%, tandis que PYPL perd ~1%

Pour la semaine, l'indice S&P 500 des banques .SPXBK progresse de 2%, l'indice KBW des banques régionales .KRX augmente de 2,4% ** Les industrielles .SPLRCI se maintiennent à 0,5%. Boeing

BA.N augmente mardi après que le directeur financier a déclaré que le constructeur d'avions s'attend à une augmentation des livraisons de 737 et 787 l'année prochaine, puis chute mercredi après que la FTC a exigé Spirit AeroSystems

SPR.N la vente d'actifs pour obtenir l'approbation de la fusion. BA augmente de 7% sur la semaine ** Les biens de consommation de base .SPLRCS reculent de 1,4%. Mais Dollar General DG.N bondit après une hausse de ses prévisions de bénéfices annuels sur une demande résistante, et son rival Dollar Tree DLTR.O progresse après avoir relevé ses prévisions de bénéfices sur une demande stable de produits de première nécessité à prix abordable ** Real Estate .SPLRCR perd 1,5%. Alexandria Real Estate Equities ARE.N s'effondre après que la FPI a réduit le dividende trimestriel de 45% pour renforcer son bilan et préserver ses liquidités ** Healthcare .SPXHC perd 2,7%. Les fabricants de vaccins, dont Moderna MRNA.O , chutent après que le mémo de la FDA américaine a établi un lien entre des décès d'enfants et les vaccins COVID

** Utilities.SPLRCU>plonge de 4,5%. Exelon EXC.O prolonge sa chute () après une offre d'obligations convertibles de 900 millions de dollars

** Pendant ce temps, les investisseurs individuels se montrent haussiers, les baissiers se font discrets

