Semaine des actions américaines : Court-circuit
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise du texte de vendredi sans modification. Mise à jour du graphique.)

24 novembre - **Le S&P 500 .SPX chute de 1,9 % dans des échanges mouvementés, alors que les craintes concernant les valorisations élevées des entreprises technologiques et les plans de dépenses ambitieux en matière d'intelligence artificielle refont surface .N

** Le Dow .DJI perd 1,9%, tandis que le Nasdaq Composite

.IXIC , à forte composante technologique, dégringole de 2,7% ** Le SPX termine la plus longue série de clôtures au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours depuis 2007 le lundi; puis passe sous sa moyenne mobile à 100 jours le jeudi, tandis que les traders surveillent le bitcoin BTC= et anticipent de nouveaux dégâts techniques ** En effet, lorsque les esprits animaux s'effondrent , les actions luttent

** L'indice de volatilité CBOE .VIX , la "jauge de la peur" de Wall Street, atteint son plus haut niveau depuis la fin avril avant de redescendre à environ 23,40 ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR s'oriente vers une baisse hebdomadaire à environ 4,07 %, avec la montée des paris sur une baisse des taux US/

** La plupart des secteurs ont été durement touchés: Le secteur technologique a subi les plus grandes pertes, tandis que la Santé et les Services de communication se sont montrés les plus résistants ** Le secteur technologique .SPLRCT plonge de 4,7%. Nvidia

NVDA.O a d'abord bondi jeudi après des résultats exceptionnels et ses prévisions , mais s'est ensuite essoufflé et a entraîné dans sa chute les actions du secteur des semi-conducteurs

L'indice des semi-conducteurs .SOX perd ~6% La société d'informatique dématérialisée Oracle ORCL.N prolonge son repli sur fond d'inquiétudes concernant l'IA ** Le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD recule de 3,3%. Home Depot HD.N s'effondre après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels, pénalisé par le ralentissement des projets de rénovation et de bricolage de grande envergure ** Le secteur de la consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,8%. Walmart WMT.N en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles à l'approche des fêtes de fin d'année Toutefois, Target TGT.N chute après une baisse plus importante que prévu des ventes comparables au troisième trimestre, les consommateurs américains ayant réduit leurs dépenses discrétionnaires dans l'habillement et la décoration intérieure ** Le secteur de la Santé .SPXHC grimpe de 1,8%. Eli Lilly

LLY.N atteint un record, devenant le 1er fabricant de médicaments à atteindre une valeur de marché de 1 000 milliards de dollars grâce à la demande de produits amaigrissants ** Le secteur des services de communication .SPLRCL bondit de 3%. Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, bondit après que Berkshire Hathaway BRKa.N a révélé une nouvelle participation d'une valeur d'environ 5 milliards de dollars, et ajoute à ses gains suite aux avis positifs sur son dernier modèle d'intelligence artificielle Gemini 3 ** Pendant ce temps, les investisseurs individuels s'inquiètent de la concentration du marché dans les grandes technologies

** La performance du SPX depuis le début de l'année:

