Semaine à Wall St-Wall Street se concentre sur la réunion de la Réserve fédérale à Jackson Hole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article publié vendredi) par Suzanne McGee

La semaine prochaine, les investisseurs auront les yeux rivés sur Jackson Hole, dans le Wyoming, où les décideurs de la Réserve fédérale se rassemblent pour leur symposium annuel, à la recherche d'indices sur la trajectoire des baisses de taux d'intérêt qui pourraient faire grimper les actions à de nouveaux sommets. La réunion de cette année fait suite à une semaine au cours de laquelle les données sur les prix à la consommation et les prix de gros ont semblé envoyer des signaux contradictoires sur la manière dont l'économie résiste à l'initiative du président américain Donald Trump , qui prévoit des droits de douane considérables sur les importations. Le point culminant sera vendredi, lorsque le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, devrait s'exprimer après ce qui aura été une semaine pauvre en données. Après la vague de données de la semaine dernière qui a démontré que les consommateurs sont résilients et que le marché de l'emploi n'est pas mort , certains investisseurs craignent toujours que Powell n'utilise la réunion pour jeter de l'eau froide sur les attentes généralisées de baisses des taux d'intérêt dans les semaines à venir, qui ont poussé les indices boursiers à de multiples records , citant d'autres chiffres suggérant que l'inflation reste un problème .

"L'enjeu est de taille; il s'agit d'un événement potentiellement important cette année", a déclaré Steven Sosnick, stratège de marché chez IBKR. "Et si, une fois de plus, les gens s'attendent à un Powell dovish et qu'il sort les armes à la main?" Le marché des contrats à terme s'attend toujours à ce que le Federal Open Market Committee réduise les taux d'un quart de point de pourcentage au moins deux fois de plus cette année, y compris une première baisse lors de sa réunion de la mi-septembre.

Les entreprises susceptibles de bénéficier le plus de la baisse des coûts d'emprunt ont été parmi les grands gagnants des dernières transactions à Wall Street, a déclaré Andrew Slimmon, responsable de Applied Equity Advisors chez Morgan Stanley Asset Management.

"Il s'agit des promoteurs immobiliers, des valeurs cycliques, des entreprises industrielles et des sociétés de matériaux", a déclaré Andrew Slimmon.

Les actions des principaux promoteurs immobiliers tels que PulteGroup PHM.N , Lennar LEN.N , et D.R. Horton DHI.N sont en hausse de 4,2 % à 8,8 % au cours de la semaine dernière, à la mi-journée de vendredi, en grande partie grâce à la récente baisse des taux d'intérêt hypothécaires.

Leurs gains ont dépassé la hausse de 1 % de l'indice Standard & Poor's 500 .SPX au cours de la semaine dernière. Le groupe a surpassé le marché dans son ensemble de manière plus spectaculaire au cours du mois dernier, avec des gains de 15 % à 22 %, contre 3,3 % pour le S&P 500. Mais leurs gains futurs dépendent de la poursuite de la baisse des taux hypothécaires, ce que la récente hausse des rendements des obligations du Trésor à 10 ans remet en question.

Selon Andrew Slimmon, toute indication de la part de M. Powell montrant qu'il tient davantage compte des signaux négatifs de l'inflation que d'autres indicateurs plus bénins pourrait menacer ces gains.

"Plus je vois les promoteurs immobiliers se redresser, plus je me dis que le marché pense que la Réserve fédérale va réduire ses dépenses, ce qui signifie que toute suggestion à Jackson Hole indiquant que cela ne se produira pas rendra les marchés plus vulnérables" à un repli, a-t-il ajouté.

Pour que les marchés restent calmes, M. Powell devra faire preuve de doigté et souligner la conviction de nombreux investisseurs que l'économie n'est pas en surchauffe et ne risque pas de basculer dans la récession, a déclaré Ashwin Alankar, responsable de l'allocation d'actifs au niveau mondial chez Janus Henderson.

"Il ne peut pas effrayer le marché en disant que la Réserve fédérale pense que l'économie a vraiment besoin de beaucoup de stimulants", a déclaré Ashwin Alankar.

CHANGEMENT DE SENTIMENT?

Certains observateurs du marché ont déclaré jeudi qu'ils avaient déjà détecté un changement de sentiment. Dans une note aux clients, Thierry Wizman, stratège mondial pour les devises et les taux chez Macquarie Group, a déclaré que mercredi encore, "on parlait d'une 'méga' baisse des taux", mais qu'une baisse dovish en septembre était "plus ancrée dans la réalité".

D'autres facteurs rendent les commentaires de M. Powell encore plus importants pour les actions cette année, selon les investisseurs. Outre les niveaux élevés du marché et la récente chute de l'indice de volatilité Cboe à son niveau le plus bas de l'année, la série de résultats positifs du deuxième trimestre arrive à sa fin, laissant aux investisseurs peu de signaux pour les guider dans le marasme de la fin de l'été.

"Le calendrier devient plutôt calme", a déclaré Jeff Blazek, co-responsable des investissements, multi-actifs, chez Neuberger Berman.

Cependant, le plus grand risque est peut-être l'euphorie récente du marché, qui a défié une litanie de mauvaises nouvelles et laissé dans le rétroviseur la chute du mois d'avril causée par les droits de douane.

"À l'approche de cet événement, plus nous nous sentons sûrs de nous... plus le risque d'une réaction du marché est élevé", a déclaré Steven Sosnick.