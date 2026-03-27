Semaine à venir à Wall St-Les données sur l'emploi aux États-Unis donneront un aperçu économique aux marchés en proie à la guerre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le S&P 500 chute pour la cinquième semaine consécutive, le Nasdaq et le Dow confirment leurs corrections

* Les chiffres de l'emploi non agricole pour le mois de mars devraient montrer une augmentation modeste du nombre d'emplois

* L'évolution de la situation en Iran devrait influencer les actifs

* Les ventes au détail et les bénéfices de Nike sont également attendus la semaine prochaine

(Mise à jour de l'action des marchés vendredi) par Lewis Krauskopf

La semaine prochaine, le rapport sur l'emploi aux États-Unis sera en tête d'affiche d'une nouvelle série de données économiques pour les investisseurs boursiers, qui suivront également de près l'évolution de la guerre en Iran, qui entre dans son deuxième mois.

Les marchés continueront à rester concentrés sur les retombées du conflit au Moyen-Orient sur les prix de l'énergie, qui a réduit une grande partie de l'approvisionnement en pétrole. Le pétrole brut américain CLc1 a augmenté de plus de 70 % depuis le début de l'année pour atteindre environ 100 dollars le baril, ce qui a fait grimper les prix de l'essence aux États-Unis à une moyenne d'environ 4 dollars le gallon. Cela pourrait freiner les dépenses de consommation.

Les investisseurs s'inquiétant de l'inflation, les rendements des obligations du Trésor ont atteint leur niveau le plus élevé depuis l'été dernier, créant ainsi un point de pression possible sur les valorisations des actions.

L'indice de référence S&P 500 .SPX a chuté pour la cinquième semaine consécutive et a perdu plus de 7 % depuis les frappes militaires américaines et israéliennes sur l'Iran à la fin du mois de février. Le Nasdaq Composite .IXIC et le Dow Jones Industrial Average .DJI ont tous deux confirmé cette semaine qu'ils étaient en phase de correction, ces indices terminant en baisse d'au moins 10 % par rapport à leurs plus hauts historiques respectifs.

Au cours de la semaine, des indications contradictoires d'une désescalade potentielle de la crise ont secoué les prix des actifs, et les actions sont susceptibles de rester "influencées par les gros titres" dans les jours à venir, a déclaré Jim Baird, directeur des investissements chez Plante Moran Financial Advisors.

"Tout signe de percée positive en termes de discussions avec l'Iran et de cessation du conflit dans ce pays contribuerait grandement à rassurer les investisseurs et à stimuler le sentiment", a déclaré Jim Baird. "Tout ce qui pourrait laisser penser que la situation pourrait devenir plus longue et s'éterniser, serait négatif pour le sentiment des investisseurs et pèserait certainement sur le marché"

Ce mardi marque la fin d'un premier trimestre difficile pour les actions américaines. Outre le conflit iranien, les inquiétudes concernant les perturbations commerciales liées à l'intelligence artificielle et la faiblesse du marché du crédit privé ont également ébranlé les actions. Le S&P 500 est en baisse d'environ 7 % jusqu'à présent en 2026, après trois années consécutives de solides gains à deux chiffres.

"Il y a beaucoup d'incertitude dans l'ensemble", a déclaré James Ragan, co-CIO et directeur de la recherche en gestion des investissements chez D.A. Davidson. "Alors que nous entrons dans les deux derniers jours du trimestre, je pense que le sentiment du marché pourrait s'affaiblir quelque peu"

UN CHIFFRE POSITIF SUR L'EMPLOI?

Le rapport sur la masse salariale pour le mois de mars devrait montrer une augmentation estimée à 55 000 emplois et un taux de chômage de 4,4 %, selon les données de Reuters à la date de vendredi. Le rapport est attendu le 3 avril, date à laquelle les marchés boursiers américains seront fermés pour le Vendredi saint.

Le rapport précédent pour le mois de février était étonnamment faible, affichant une baisse de 92 000 emplois. Étant donné que deux des trois derniers rapports mensuels ont fait état d'une croissance négative de l'emploi, "tout chiffre positif serait probablement bon pour le marché", a déclaré James Ragan.

Les données sur les ventes au détail pour le mois de février et les rapports sur l'activité manufacturière et des services sont également attendus la semaine prochaine.

Les inquiétudes concernant la détérioration du marché de l'emploi ont incité la Réserve fédérale à réduire les taux d'intérêt l'année dernière. Mais la banque centrale américaine se trouvera dans une situation délicate si les inquiétudes concernant l'emploi s'aggravent.

L'inflation étant déjà supérieure à l'objectif de la Fed, la hausse des prix de l'énergie constitue un obstacle à de nouvelles baisses de taux. Aujourd'hui, les marchés n'intègrent plus de baisse des taux pour cette année, les contrats à terme sur les fed funds prévoyant même une faible probabilité de hausse en 2026, selon les données de LSEG datant de vendredi.

HAUSSE DES RENDEMENTS, BAISSE DES VALORISATIONS

Entre-temps, le rendement de référence du Trésor à 10 ans

US10YT=RR a grimpé à plus de 4,4 %, alors qu'il était d'environ 4 % avant le début de la guerre.

"Le marché des actions est également très attentif à la hausse des rendements, a déclaré David Bianco, responsable des investissements pour les Amériques chez DWS. "Cela affecte de nombreux aspects, notamment les prêts hypothécaires, la viabilité de la dette du gouvernement américain et la juste évaluation du ratio cours/bénéfice.

En effet, la valorisation du marché s'est modérée au cours des dernières semaines. Selon LSEG Datastream, le ratio cours/bénéfice de l'indice S&P 500, basé sur les estimations de bénéfices pour les 12 prochains mois, était récemment inférieur à 20, alors qu'il dépassait 22 au début de l'année. Ce ratio reste bien supérieur à sa moyenne à long terme de 16.

Les investisseurs cherchent à comprendre les conséquences de la guerre et de la hausse des prix de l'énergie qui en découle sur les bénéfices des entreprises. Face à la hausse du carburant et d'autres coûts, des entreprises telles que Delta Air Lines

DAL.N et FedEx FDX.N ont récemment publié des rapports qui ont encouragé les investisseurs. Nike NKE.N publiera ses résultats trimestriels mardi, alors que la plupart des résultats du premier trimestre ne seront publiés que dans quelques semaines.

"Je pense que l'économie américaine reste à bonne distance de la récession", a déclaré David Bianco. "Nous pouvons débattre des chances de récession qui augmentent avec l'augmentation des prix du pétrole, mais je pense toujours que nous sommes à bonne distance d'une récession probable"