Semaine à venir à Wall St-La guerre persistante liée à l'Iran et la flambée des prix de l'énergie devraient faire vaciller les actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour tout au long du texte pour refléter l'évolution du marché de vendredi)

* Le S&P 500 chute pour la 4ème semaine consécutive et atteint son plus bas niveau depuis 6 mois

* Les développements au Moyen-Orient devraient dominer les marchés

* La flambée du pétrole et la hausse des rendements des bons du Trésor en ligne de mire

* Les investisseurs surveillent les niveaux techniques alors que le S&P 500 chute sous une ligne de tendance clé

par Lewis Krauskopf

La crise du Moyen-Orient qui a secoué les marchés devrait rester le point focal de Wall Street à court terme, les investisseurs restant attentifs à l'évolution de la situation en Iran et aux retombées de la flambée des prix de l'énergie. Alors que la guerre américano-israélienne contre l'Iran dure depuis trois semaines, le bond de plus de 40 % des prix du pétrole suscite des inquiétudes quant à l'augmentation de l'inflation et à la stagnation de la croissance économique . Les inquiétudes inflationnistes de vendredi ont incité les marchés à exclure toute réduction des taux d'intérêt favorable aux actions cette année, sur laquelle les investisseurs comptaient auparavant, les transactions à terme suggérant plutôt des chances modestes de hausses en 2026. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a exprimé de profondes incertitudes lors de la réunion de la banque centrale américaine de mercredi quant à la manière dont la crise se répercuterait sur l'économie, brouillant ainsi sa capacité à prévoir les conditions à venir.

Les actions américaines ont subi de fortes baisses à la fin de la semaine. L'indice de référence S&P 500 .SPX a enregistré sa quatrième baisse hebdomadaire consécutive et a atteint son plus bas niveau en six mois, tandis que le Nasdaq Composite

.IXIC a terminé en baisse de près de 10 % par rapport à son plus haut niveau historique d'octobre. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées cette semaine. L'Iran a attaqué des installations énergétiques dans la région à la suite de la frappe israélienne sur son champ gazier, tandis que des responsables ont déclaré à Reuters vendredi que l'armée américaine déployait des milliers de Marines au Moyen-Orient.

"La situation est très fluctuante", a déclaré Chris Fasciano, stratège en chef du marché chez Commonwealth Financial Network. "Nous pourrions trouver une solution dans la semaine qui vient ou bien la situation pourrait durer un certain temps. Et plus cela dure, plus on commence à penser à l'impact que cela pourrait avoir sur l'économie américaine."

SURVEILLER LE PÉTROLE, LA RÉACTION "ORDONNÉE" DES ACTIONS

Les fluctuations des prix du pétrole brut se sont répercutées sur les classes d'actifs. Le baril de brut américain

CLc1 s'est établi autour de 98 dollars vendredi, tandis que le baril de Brent LCOc1 a terminé autour de 112 dollars. Outre les attaques contre les infrastructures énergétiques, le trafic s'est arrêté dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite normalement environ un cinquième du pétrole brut et du gaz naturel liquéfié de la planète.

La corrélation sur 20 jours entre le S&P 500 et le pétrole brut américain s'élevait à -0,89 vendredi en fin de journée, selon les données du LSEG, une forte relation inverse qui montre qu'ils ont eu tendance à évoluer dans des directions opposées.

"Si vous êtes un trader, vous surveillez les prix du pétrole parce que je pense que c'est généralement l'indicateur principal de la façon dont les marchés financiers perçoivent les perspectives du conflit", a déclaré Eric Kuby, directeur des investissements chez North Star Investment Management Corp.

Le secteur de l'énergie du S&P 500 .SPNY , qui comprend les actions des compagnies pétrolières, a progressé depuis que les prix du brut ont commencé à grimper fin février, mais le groupe représente moins de 4 % de l'indice de référence.

Les dernières baisses ont fait reculer le S&P 500 de 6,8 % par rapport à son record de clôture de la fin janvier. Le recul n'a pas eu le caractère chaotique de la chute brutale des actions en avril dernier, suite à l'annonce des droits de douane du président Donald Trump, qui a déclenché des inquiétudes économiques générales, a déclaré M. Fasciano.

"Cela s'est déroulé de manière relativement ordonnée, ce qui est un signe encourageant", a déclaré M. Fasciano. "Et je pense que c'est parce que les fondamentaux sous-jacents des entreprises américaines sont encore assez robustes et offrent un certain soutien."

LES RENDEMENTS DU TRÉSOR, LES INDICATEURS TECHNIQUES DU MARCHÉ SONT ÉGALEMENT AU CENTRE DE L'ATTENTION

L'augmentation rapide des rendements du Trésor, entraînée par la flambée des prix de l'énergie et la prudence des banques centrales mondiales, s'est révélée être un facteur de risque pour les actions. Le rendement de référence du Trésor à 10 ans

US10YT=RR était à 4,38 % vendredi, son niveau le plus élevé depuis l'été dernier.

Keith Lerner, directeur des investissements chez Truist Advisory Services, a déclaré qu'il surveillait si le rendement du Trésor à 10 ans dépassait durablement 4,3 %, ce qui pourrait accroître la pression sur les actions, tout en considérant 4,5 % comme un niveau clé.

"Des taux plus élevés signifient que les coûts d'emprunt sont un peu plus élevés. Cela pourrait en fait ralentir l'économie", a déclaré M. Lerner. "À un moment donné, s'ils continuent à augmenter, l'attrait relatif des rendements (obligations) devient plus intéressant par rapport aux actions."

Les actions se sont également rapprochées de niveaux techniques clés. Jeudi, le S&P 500 a clôturé sous sa moyenne mobile à 200 jours - une ligne de tendance à long terme très surveillée - pour la première fois depuis le mois de mai. Avec une nouvelle baisse vendredi, l'indice a terminé à son point le plus bas depuis septembre et est tombé sous les plus bas niveaux de novembre que les stratèges avaient également identifiés comme des niveaux inquiétants.

Les rapports sur l'activité manufacturière, l'activité des services et le moral des consommateurs mettent en lumière une semaine relativement peu chargée en données économiques américaines. Une importante conférence sur l'énergie à Houston, à laquelle participeront les principaux dirigeants de l'industrie mondiale, pourrait attirer l'attention de Wall Street.

Les événements en Iran sont susceptibles d'être les plus importants. Dans une note publiée jeudi matin, les analystes d'UBS Global Wealth Management ont déclaré que les derniers développements "poussaient les marchés à prendre en compte un risque plus élevé de conflit prolongé, des dommages plus importants aux infrastructures et des prix du brut plus élevés à long terme."

"Bien qu'une issue moins dommageable dans le détroit d'Ormuz reste possible, les événements récents ont réduit cette voie et augmenté le risque d'une volatilité continue", ont déclaré les analystes d'UBS.