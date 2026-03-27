Selon Wells Fargo, le plus grand défi de Disney est d'améliorer sa production de propriété intellectuelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mars - ** Le plus grand défi du nouveau directeur général de Walt Disney DIS.N , Josh D'Amaro, est d'améliorer son pipeline de contenu créatif et d'intégrer complètement Hulu à Disney+, selon Wells Fargo

** "Nous pensons que Hulu sera intégré de manière à ce que tous les abonnés de Hulu se connectent à Disney+, mais qu'ils voient leur historique de visionnage et leurs algorithmes de découverte depuis une perspective centrée sur Hulu", a déclaré la société de courtage.

** Wells Fargo réduit le PT à 148$ de 150$, ce qui représente encore ~56% de hausse par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions DIS sont en baisse de 0,5 % à 94,30 $ avant le marché

** Bien que DIS continue d'être un acteur de premier plan au box-office, la plupart du contenu est soit un spin-off, soit une suite, soit un remake en prise de vues réelles, ce qui entraîne un faible engagement - Brokerage

** 27 des 33 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, cinq à "conserver" et un à "vendre"; la médiane des prévisions est de 131 $ - LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~17% en 2026