Selon une source, les raffineurs indiens réexaminent leurs contrats pétroliers avec la Russie après les sanctions américaines

(Ajoute des détails) par Nidhi Verma

Les raffineurs d'État indiens sont en train de revoir leurs documents commerciaux sur le pétrole russe pour s'assurer qu'aucun approvisionnement ne proviendra directement de Rosneft et Lukoil après que les États-Unis ont sanctionné les sociétés, a déclaré jeudi une source ayant une connaissance directe de la question.

Le président américain Donald Trump a imposé mercredi des sanctions liées à l'Ukraine à la Russie pour la première fois au cours de son second mandat, ciblant les compagnies pétrolières Lukoil LKOH.MM et Rosneft ROSN.MM , alors que sa frustration s'accroît avec le président russe Vladimir Poutine au sujet de la guerre en Ukraine.

Le Trésor américain a donné aux entreprises jusqu'au 21 novembre pour mettre fin aux transactions avec les producteurs de pétrole russes, selon un communiqué sur les sanctions publié mercredi.

Les raffineurs d'État, notamment Indian Oil Corp IOC.NS , Bharat Petroleum Corp BPCL.NS , Hindustan Petroleum Corp

HPCL.NS et Mangalore Refinery and Petrochemicals MRPL.NS , examinent les documents de connaissement du brut russe arrivant après cette date pour s'assurer qu'il ne provient pas directement de Rosneft ou de Lukoil, a indiqué la source.

Les entreprises n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les raffineurs d'État indiens achètent rarement du pétrole russe directement à Rosneft et Lukoil, leurs achats étant généralement effectués par le biais d'intermédiaires, selon des sources commerciales.

L'Inde est devenue le premier importateur de pétrole maritime russe à prix réduit après que les pays occidentaux ont suspendu leurs achats à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février 2022.

L'Inde a importé environ 1,7 million de barils par jour de pétrole russe entre janvier et septembre, les raffineurs privés Reliance Industries RELI.NS et Nayara Energy prenant la plupart des barils.