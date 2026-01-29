Selon une source, les producteurs de schiste américains Coterra et Devon sont en pourparlers avancés en vue d'une fusion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails tout au long de l'article)

Les producteurs de schiste américains Coterra Energy

CTRA.N et Devon Energy DVN.N pourraient annoncer un accord de fusion dès la semaine prochaine, a déclaré jeudi une source au fait du dossier.

Une éventuelle fusion serait l'une des plus importantes de ces dernières années entre les producteurs d'énergie américains.

Les deux entreprises sont présentes dans de nombreuses formations de schiste, notamment dans la partie du Delaware du bassin permien au Texas et au Nouveau-Mexique et dans le bassin Anadarko de l'Oklahoma. La conclusion d'un accord potentiel intervient dans un contexte de flambée des prix du pétrole brut jeudi, en raison des craintes d'une action militaire des États-Unis contre l'Iran. Les prix du pétrole étaient auparavant sous pression en raison des inquiétudes concernant une surabondance mondiale à court terme de la matière première. O/R Les actions de Coterra ont augmenté de 2,6 %, tandis que celles de Devon étaient en haussemarginale dans les échanges de l'après-midi. Coterra et Devon Energy n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Bloomberg News a été le premier à signaler que les négociations entre les deux sociétés étaient à un stade avancé et qu'elles pourraient être présentées comme une fusion entre égaux. Au début du mois, Reuters avait rapporté que les deux entreprises étaient en pourparlers en vue d'une éventuelle fusion. Si les transactions dans le secteur de l'énergie ont été modérées en 2025 par rapport aux années record précédentes, les arguments en faveur d'une consolidation des producteurs américains de pétrole et de gaz naturel restent valables. Parmi les avantages, citons les économies d'échelle, qui permettraient de contrôler les coûts dans un contexte de prix du brut déprimé, ainsi que l'obtention de ressources supplémentaires à un moment où de nombreux bassins de schiste arrivent à maturité et où les nouveaux terrains d'exploitation de premier choix se font rares.