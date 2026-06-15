Selon une source, le montant de l'émission obligataire de Nvidia serait passé de 20 à 25 milliards de dollars

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Nvidia NVDA.O a porté le montant de son émission obligataire à 25 milliards de dollars, contre 20 milliards initialement prévus, a déclaré lundi à Reuters une source proche du dossier.

Le leader des puces d' IA n'avait pas accédé au marché des obligations de qualité « investment grade » depuis cinq ans, après avoir levé 5 milliards de dollars en juin 2021, avait indiqué une autre source à Reuters plus tôt.