Selon une source, le gouvernement américain prendrait une participation de 5 % dans Lithium Americas et une autre de 5 % dans la coentreprise avec General Motors

Le ministère américain de l'Énergie prendra une participation de 5 % dans Lithium Americas LAC.TO et une autre de 5 % dans la coentreprise de la mine de lithium Thacker Pass avec General Motors GM.N , selon une source au fait des négociations.

Reuters a rapporté la semaine dernière que des représentants de l'administration Trump étaient en pourparlers avec Lithium Americas au sujet d'une participation au capital de la société alors qu'ils renégociaient les termes d'un prêt gouvernemental de 2,26 milliards de dollars pour la mine, destinée à devenir la plus grande source de lithium, un métal utilisé dans les batteries, dans l'hémisphère occidental.