Selon une source, le fonds spéculatif Millennium envisage de lever un montant record de 20 milliards de dollars de nouveaux capitaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Anirban Sen et Pritam Biswas

Le fonds spéculatif Millennium Management est en pourparlers pour lever environ 20 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars de nouveaux capitaux, soit bien plus que ce qu'il avait initialement prévu, a déclaré mercredi à Reuters une source proche du dossier.

Selon cette source, le fonds spéculatif lèvera ces fonds en deux tranches, tout en cherchant parallèlement à conclure des accords visant à remplacer les capitaux externes provenant de gestionnaires tiers. Cette initiative est menée par son président, Ajay Nagpal.

L'initiative de M. Nagpal fait écho à une opération rapportée par Reuters plus tôt cette année, dans laquelle le fonds spéculatif Jain Global avait restitué les fonds de ses investisseurs afin de gérer exclusivement les actifs de Millennium.

Jain Global est dirigé par Bobby Jain, ancien co-directeur des investissements chez Millennium.

Millennium Management n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Ces discussions interviennent à un moment où les fonds spéculatifs mondiaux s’apprêtent à connaître une nouvelle année exceptionnelle, visant à dépasser les rendements de 2025 après qu’un boom de l’IA a stimulé les performances du premier semestre dans la plupart des stratégies d’investissement, selon une note de Goldman Sachs consultée par Reuters.

Millennium a enregistré une hausse de 10,5% en 2025, selon un rapport de Reuters publié plus tôt cette année.

Toutes les grandes stratégies de fonds spéculatifs ont attiré de nouveaux capitaux au cours du premier semestre – une première depuis cinq ans. Les fonds quantitatifs, ou gérés par ordinateur, ont continué à attirer de nouveaux capitaux importants, tandis que les fonds multi-stratégies ont enregistré leurs plus forts afflux de capitaux depuis cinq ans, selon Goldman.

La demande des allocateurs, c’est-à-dire des investisseurs qui soutiennent les fonds spéculatifs, a également bondi cette année, dans un contexte d’afflux croissant de capitaux vers ce secteur.

Fondée en 1989 par le milliardaire Israel Englander avec un capital de 35 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, la société est l’un des plus grands fonds spéculatifs multi-stratégies au monde. Elle gère plus de 92 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars d’actifs et compte plus de 6.800 employés à l’échelle mondiale, selon son site web.

En novembre 2025, ce géant des fonds spéculatifs a cédé une participation de 15 % à un groupe comprenant certains de ses plus grands investisseurs institutionnels, marquant ainsi la première cession de participation de l’entreprise en près de quatre décennies d’existence.