Selon une source, le fabricant de puces d'IA Cerebras prévoit de fixer le prix de son introduction en bourse entre 115 et 125 dollars

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Le fabricant de puces d'IA Cerebras devrait lancer lundi sa tournée de présentation en vue de son introduction en bourse, avec une fourchette de prix comprise entre 115 et 125 dollars par action, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.