Selon une source, le chiffre d'affaires récurrent annualisé d'OpenAI avoisinerait les 70 milliards de dollars

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(Modification de la source; ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 6 et 7)

par Krystal Hu et Jaspreet Singh

Le chiffre d'affaires récurrent annualisé d'OpenAI avoisine les 70 milliards de dollars, porté par un chiffre d'affaires en entreprise qui a plus que doublé depuis juillet, a déclaré mardi à Reuters une source proche du dossier.

Le chiffre d'affaires annualisé de la start-up a augmenté de plus de 70 % depuis le début du troisième trimestre en juillet, a précisé cette source , qui a souhaité rester anonyme car cette information est confidentielle.

Selon cette source, OpenAI a généré au troisième trimestre plus de chiffre d’affaires auprès des particuliers qu’au cours de toute l’année dernière. C’est Axios qui a été le premier à relayer cetteinformation.

Le chiffre d'affaires annualisé est un indicateur de ventes parfois trompeur, qui consiste souvent à multiplier le chiffre d'affaires d'un mois par 12, mais il est néanmoins devenu un indicateur populaire couramment utilisé par les start-ups à forte croissance de la Silicon Valley.

L'action Oracle, partenaire essentiel d'OpenAI en matière d'infrastructure informatique, a progressé de 5,3 %.

“Le sort d’Oracle est largement lié au succès d’OpenAI, qui représente environ la moitié de son carnet de commandes en matière de calcul”, a déclaré Gil Luria, directeur général du cabinet d’analyse financière D.A. Davidson.

“L’accélération de la croissance d’OpenAI est un très bon signe pour Oracle, car elle renforce la capacité d’OpenAI à répondre à ses attentes en matière de capacité de calcul.”

OpenAI et son concurrent Anthropic se préparent à entrer en bourse, ce qui pourrait permettre à Wall Street d’avoir une vision plus claire de leurs finances, notamment de la pérennité de la croissance rapide de leurs revenus liée à l’essor de l’IA.

Anthropic a déclaré une perte nette de 42 milliards de dollars en 2025 et prévoit de dépenser 518 milliards de dollars en services cloud, en puissance de calcul et en infrastructures au cours des prochaines années, a rapporté Reuters lundi.

Le chiffre d’affaires d’Anthropic a été multiplié par 12 pour atteindre près de 4,6 milliards de dollars en 2025. La start-up prévoit de dépenser au moins 518 milliards de dollars sur une décennie pour mettre en place une infrastructure d’IA avec six partenaires.

Le prospectus d’introduction en bourse du créateur de Claude a également mis en garde contre les risques liés à ses modèles d’IA, qui, selon l’entreprise, pourraient adopter des “comportements d’autoprotection”, tels que des tentatives de “résistance à l’arrêt” pour “dissimuler ou manipuler des informations”, ainsi que des comportements “s’apparentant au chantage”.