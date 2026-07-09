Selon une source, la vente d'actions de SK Hynix aux États-Unis vise à lever 26,5 milliards de dollars, au prix de 149 dollars par ADR

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* Une cotation aux États-Unis pourrait contribuer à réduire l'écart de valorisation avec Micron

* Les valeurs liées à l'IA ont perdu du terrain, mais SK Hynix affiche une hausse de 680 % sur l'année écoulée

* La hausse du cours reflète l'amélioration des bénéfices, tandis que le ratio cours/bénéfice a baissé

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 22 et 23 et de graphiques) par Hyunjoo Jin, Pritam Biswas et Kane Wu

Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix 000660.KS a l'intention de fixer jeudi le prix de ses American Depository Receipts (ADR) à 149 dollars afin de lever environ 26,5 milliards de dollars, a déclaré une source proche du dossier.

Cette décision de cession d’actions intervient alors quela société tire parti de sa position de premier fournisseur de puces mémoire à large bande passante, un composant essentiel des processeurs de pointe qui équipent les systèmes d’intelligence artificielle à l’échelle mondiale.

La demande pour la vente d’actions américaines de SK Hynix

000660.KS a été plus de sept fois supérieure au nombre d’actions disponibles, a indiqué une autre source proche du dossier, soulignant l’énorme engouement des investisseurs pour cette entreprise clé de la chaîne d’approvisionnement de l’IA.

SK Hynix n’a pas souhaité s’exprimer sur le prix de cession ni sur la demande d’actions. Cette source a souhaité rester anonyme, les détails de la vente d’actions étant confidentiels.

Le titre sera coté dès vendredi sous le symbole "SKHY" au Nasdaq. La société avait indiqué un prix de référence de 242 500 wons par ADR, sur la base du cours de clôture du 3 juillet à Séoul. Jeudi, l’action a clôturé à 2 186 000 wons, et dix ADR représentent une action ordinaire.

L’offre du fabricant sud-coréen de puces électroniques financera de nouvelles usines et de nouveaux équipements afin de répondre à la demande croissante de puces d’IA.

Outre l’apport de fonds, l’introduction en bourse de SK Hynix aux États-Unis devrait contribuer à réduire l’écart de valorisation qui le sépare de son concurrent américain Micron

MU.O , qui, bien que détenant une part de marché moindre sur les principaux produits de mémoire, a bénéficié d’un accès direct au plus grand vivier d’investisseurs au monde.

Micron se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois de 6,66, contre 5,5 pour SK Hynix.

"SK Hynix domine en termes de parts de marché et de proximité avec Nvidia, tandis que Micron se distingue par son efficacité énergétique, son ancrage aux États-Unis et la dynamique liée à sa troisième place," a déclaré Daniel Newman, directeur général du cabinet d’études technologiques Futurum Group.

Parallèlement, SK Hynix continue de livrer bataille à son concurrent national, Samsung, pour la suprématie dans le domaine des puces. Samsung Electronics 005930.KS reste le plus grand fabricant mondial de puces mémoire en volume.

HAUSSE CONSIDÉRABLE DU COURS DE L'ACTION REFLET D'UNE FLAMBÉE DES BÉNÉFICES SK Hynix a bâti sa fortune en devenant le fournisseur le plus recherché de puces mémoire à large bande passante, aboutissement de 14 années de paris qui lui ont valu scepticisme et mépris, mais l’ont finalement placé au cœur de la ruée vers l’or mondiale de l’IA.

"Tant qu’il y aura une demande en processeurs graphiques et en centres de données dédiés à l’IA, SK Hynix restera indispensable," a déclaré Yoo Hoi-jun, professeur d’ingénierie électrique à l’Institut coréen des sciences et technologies avancées (KAIST).

Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , a déclaré le mois dernier que SK Hynix resterait le principal partenaire du fabricant américain de puces d’IA, ajoutant que la pénurie actuelle de puces mémoire persisterait pendant quelques années en raison d’une forte demande.

Bien que les actions des entreprises de semi-conducteurs aient perdu de leur élan ces dernières semaines à l’échelle mondiale, des sociétés comme SK Hynix et son concurrent Samsung Electronics 005930.KS affichent des gains historiques, la demande insatiable de puces informatiques destinées à alimenter les centres de données d’IA ayant fait grimper leurs bénéfices en flèche.

"La demande en matière d’IA continue de croître, principalement tirée actuellement par la forte demande en processeurs pour les centres de données. La demande en HBM reste également forte: nous prévoyons que le marché passera d’environ 65 milliards de dollars cette année à 120 milliards de dollars l’année prochaine, puis à environ 290 milliards de dollars d’ici 2030," a déclaré Rolf Bulk, responsable des semi-conducteurs et des infrastructures chez Futurum Equities.

L’action SK Hynix a clôturé en hausse de 5 % jeudi, mais a perdu un quart de sa valeur au cours des deux dernières semaines. Malgré tout, le titre affiche une hausse de 680 % sur les 12 derniers mois. Aussi vertigineuse que soit cette hausse à long terme du cours de l’action, celle-ci n’a pas dépassé les gains massifs enregistrés au niveau des bénéfices — des bénéfices si colossaux que chaque employé devrait recevoir une prime annuelle d’environ 574 500 dollars, ce qui fait d’eux des partenaires matrimoniaux très convoités .

Il est révélateur de constater que le ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois de l’entreprise a baissé, son niveau actuel de 5,5 fois étant en recul par rapport aux 7,9 fois enregistrées fin octobre.

"SK Hynix détient l’avantage en termes d’échelle de production et de maturité. Dans l’ensemble, la demande dépassant largement l’offre, l’entreprise a bénéficié d’un formidable pouvoir de fixation des prix," a déclaré Ken Mahoney, directeur général de Mahoney Asset Management.

"Ainsi, d’une manière générale, son avantage de précurseur est et a toujours été sa force."

DÉBUT DES NÉGOCIATIONS VENDREDI

Les ADR seront cotés au Nasdaq à partir du 10 juillet. Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs et J.P. Morgan en sont les chefs de file. La cotation principale de la société restera à Séoul.

SK Hynix a indiqué que Baillie Gifford Overseas, ainsi que des fonds d’investissement gérés par Coatue Management et Situational Awareness Partners, avaient chacun manifesté leur intérêt pour l’achat d’un montant cumulé pouvant atteindre 7 milliards de dollars de ses ADR américains.

Lee Min-hee, analyste chez BNK Investment & Securities, a déclaré que, contrairement à certaines attentes du marché, il ne s’attendait pas à ce que la cotation de SK Hynix aux États-Unis entraîne une hausse significative du cours de ses actions sur le marché local.

Les entreprises nationales doivent encore faire face à ce que l’on appelle la "décote coréenne" — cette tendance à se négocier à des valorisations inférieures en raison de préoccupations liées à la gouvernance d’entreprise, a-t-il expliqué.