Selon une source, la société de défense américaine Anduril devrait doubler sa valorisation grâce à un financement de 4 milliards de dollars
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 20:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un descripteur dans le titre et le paragraphe 2) par Mike Stone et Pritam Biswas

Anduril Industries cherche à lever environ 4 milliards de dollars auprès des sociétés de capital-risque Thrive Capital et Andreessen Horowitz, a déclaré mardi à Reuters une personne au fait du dossier.

Le financement permettra de presque doubler la valorisation de la startup de défense, a déclaré la source, qui a demandé à ne pas être nommée car les délibérations n'étaient pas publiques. Anduril a été évaluée à 30,5 milliards de dollars lors d'un tour de table en juin de l'année dernière.

Thrive Capital a refusé de commenter lorsque Reuters l'a contactée, tandis qu'a16z et Anduril n'ont pas immédiatement répondu.

La disponibilité de capitaux privés abondants a permis aux entreprises de lever des fonds plus importants et de rester privées plus longtemps, ce qui les aide à éviter la volatilité actuelle des marchés publics.

Anduril développe des solutions, y compris une large gamme de capteurs et de drones, et a gagné en importance au milieu des appels croissants pour des produits de défense autonomes à faible coût.

L'entreprise, fondée en 2017, tire son nom de l'épée légendaire maniée par Aragorn dans le "Seigneur des anneaux" de J.R.R. Tolkein.

LES DRONES REMODÈLENT LA GUERRE MODERNE

L'entreprise est devenue l'un des paris les plus chauds de la Silicon Valley en matière de défense, alors que les drones remodèlent la guerre en Ukraine et au Moyen-Orient, et que le président américain Donald Trump pousse le Pentagone à adopter des technologies de pointe pour contrer la Chine.

Anduril a décrit son drone Altius, qui peut être utilisé pour la surveillance et le transport de munitions, comme étant prêt au combat et affirme avoir fourni des centaines de systèmes à l'Ukraine depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle en 2022.

Le fondateur de la startup de défense, Palmer Luckey, a déclaré en mars 2025 que les drones Altius avaient "éliminé des cibles russes d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars".

L'entreprise affirme que l'Altius peut être déployé à partir de la terre, de l'air ou de la mer et que, selon la variante, il peut fournir des capacités de frappe à longue portée ou rester en vol pendant plusieurs heures.

Toutefois, la société californienne a été confrontée à des revers dus à des accidents de drones , selon un résumé de l'armée de l'air. Son système de drone Ghost a également été confronté à la guerre électronique russe en Ukraine.

Anduril a déclaré que les défaillances identifiées par Reuters étaient des "exemples isolés".

