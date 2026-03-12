Selon une source, la dépréciation de JPMorgan devrait restreindre les prêts aux sociétés de crédit privées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprise de l'information sur la source, ajout du contexte paragraphe 5)

La décision de JPMorgan Chase JPM.N de réduire la valeur de certains prêts accordés à des acteurs du crédit privé aura pour effet de réduire les prêts accordés à ces fonds, a déclaré une source au fait de la question.

Cette décision de la plus grande banque américaine s'inscrit dans le cadre d'une vague de nervosité sur le marché du crédit privé, qui représente environ 2 000 milliards de dollars , les grands noms de Wall Street ayant dû faire face à une augmentation des demandes de retrait au cours des dernières semaines.

Les accords de crédit de la banque pour le crédit privé lui permettent de réévaluer les évaluations sur la base des garanties du fonds en cas de dislocation du marché, avait déclaré la source à Reuters plus tôt , ajoutant que les réévaluations ne sont pas significatives.

La banque a examiné son portefeuille de financement nom par nom, puis secteur par secteur, et a attribué des notes différentes à des prêts tels que ceux qui sont exposés à des logiciels sous-jacents, a déclaré la source.

Cette mesure signifie que la banque limite l'effet de levier pour l'emprunteur, a ajouté la source.

La décision a eu un impact sur une petite cohorte d'emprunteurs de JPMorgan, selon le rapport. Il ajoute que la banque se réserve le droit de réévaluer les actifs de crédit privé à tout moment.

JPMorgan a refusé de commenterle rapport.

Les actions de la banque étaient en baisse de 1,7 % dans les premiers échanges, dans le contexte d'une chute du marché en général. .N

Les inquiétudes concernant la qualité du crédit - mises en évidence l'année dernière par l'effondrement de First Brands et du prêteur subprime Tricolor - se sont intensifiées ces derniers mois, les investisseurs s'inquiétant de la menace que les produits alimentés par l'IA font peser sur le pouvoir de fixation des prix des sociétés de logiciels.

La ruée vers les liquidités a incité plusieurs grands acteurs, dont les rivaux Morgan Stanley MS.N et BlackRock BLK.N , à limiter les rachats lorsque les demandes de fonds clés ont franchi le seuil de 5 %, qui autorise conventionnellement un gestionnaire d'actifs à agir de la sorte.

Certains, comme Blackstone BX.N , ont réagi en assouplissant la limite à 7 % ou plus.

Le mouvement n'a pas déclenché d'appels de marge significatifs jusqu'à présent, a ajouté un rapport de Bloomberg, citant des personnes familières avec le sujet.