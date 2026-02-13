Selon une source, l'opérateur de centres de données DayOne souhaite lever 5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification de la source et ajout d'informations sur l'entreprise) par Kane Wu

L'opérateur mondial de centres de données DayOne, affilié à la société chinoise GDS Holdings GDS.O 9698.HK , a pour objectif de lever jusqu'à 5 milliards de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse aux États-Unis, probablement cette année, a déclaré vendredi une source au fait du projet de la société. DayOne, qui a levé plus de 2 milliards de dollars lors de son dernier tour de table en janvier, pourrait être évaluée à 20 milliards de dollars lors de l'introduction en bourse, a déclaré la source, qui a refusé d'être nommée car l'information était confidentielle.

DayOne n'a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters.

Bloomberg a rapporté pour la première fois vendredi le projet de l'opérateur de centres de données basé à Singapour. Il a indiqué que DayOne avait demandé à JPMorgan JPM.N , Morgan Stanley MS.N de diriger la vente d'actions prévue et à Bank of America BAC.N et Citigroup C.N de travailler sur l'opération.

GDS Holdings, basée à Shanghai, a créé GDS International à Singapour en 2022, qui a été rebaptisée DayOne en janvier 2025 à la suite de sa séparation d'avec la société mère.

Le portefeuille d'actifs de DayOne comprend quelque 480 mégawatts de capacité de centres de données en service ou en construction et 590 MW supplémentaires réservés pour un développement futur sur des sites stratégiques à Hong Kong, en Indonésie, au Japon, en Malaisie et à Singapour, a déclaré GDS.

En août, DayOne a annoncé un investissement de 1,2 milliard d'euros (1,4 milliard de dollars) dans un campus de centres de données à grande échelle à Lahti, en Finlande, marquant ainsi sa première entrée en Europe.

DayOne a déclaré le mois dernier que sa dernière levée de fonds était dirigée par l'investisseur existant Coatue, avec la participation notamment de l'Indonesia Investment Authority.

Le produit de cette levée de fonds sera utilisé pour faire progresser ses campus hyperscale à Lahti et à Kouvola, en Finlande, et pour soutenir son expansion à Singapour, à Johor en Malaisie, à Batam en Indonésie, en Thaïlande, au Japon et à Hong Kong, a indiqué l'entreprise à l'époque.