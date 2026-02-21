Selon une source, l'OpenAI prévoit des dépenses de calcul d'environ 600 milliards de dollars d'ici à 2030

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte dans les paragraphes 3 et 4, détails tirés de CNBC et The Information)

OpenAI vise environ 600 milliards de dollars de dépenses informatiques totales d'ici 2030, a déclaré vendredi à Reuters une source familière avec le sujet, alors que le fabricant de ChatGPT prépare le terrain pour une introduction en bourse qui pourrait le valoriser jusqu'à 1 000 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires d'OpenAI en 2025 s'est élevé à 13 milliards de dollars, dépassant ses prévisions de 10 milliards de dollars, tandis qu'elle a dépensé 8 milliards de dollars au cours de l'année, en deçà de son objectif de 9 milliards de dollars, a déclaré la personne.

Ce développement intervient alors que Nvidia NVDA.O est sur le point de finaliser un investissement de 30 milliards de dollars dans OpenAI, dans le cadre d'une levée de fonds au cours de laquelle la startup d'IA cherche à obtenir plus de 100 milliards de dollars.

Cela valoriserait la société dirigée par Sam Altman à environ 830 milliards de dollars et constituerait l'une des plus importantes levées de fonds privées jamais réalisées.

OpenAI, soutenue par Microsoft MSFT.O , prévoit un chiffre d'affaires total de plus de 280 milliards de dollars d'ici 2030, réparti à parts presque égales entre ses unités de consommation et d'entreprise, selon CNBC, qui a rapporté l'information plus tôt.

M. Altman a déclaré l'année dernière qu'OpenAI s'engageait à dépenser 1,4 billion de dollars pour développer 30 gigawatts de ressources informatiques, soit suffisamment pour alimenter environ 25 millions de foyers américains.

Par ailleurs, The Information a rapporté qu'OpenAI a déclaré aux investisseurs que les dépenses associées à l'exécution de ses modèles d'IA, appelées inférence, ont été multipliées par quatre en 2025, ce qui a entraîné une baisse de sa marge brute ajustée à 33 %, contre 40 % en 2024.