 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon une source, l'entreprise brésilienne PicPay devrait fixer le prix de son introduction en bourse à New York au niveau le plus élevé de la fourchette
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 15:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque numérique brésilienne PicPay devrait fixer le prix de son introduction en bourse aux États-Unis (IPO) mercredi, dans le haut de la fourchette de prix indiquée de 16 à 19 dollars par action, a déclaré une source au fait du dossier.

La demande pour cette opération, qui marque le retour des émetteurs brésiliens à New York après quatre ans de disette, a déjà dépassé les 4,5 milliards de dollars, soit environ dix fois le montant que la société souhaite lever, a ajouté la source.

L'introduction en bourse sursouscrite donnerait à la société, soutenue par la famille milliardaire Batista, une évaluation de marché de 2,2 à 2,6 milliards de dollars, selon la source.

Le journal Valor Economico a rapporté l'information pour la première fois plus tôt dans la journée de mercredi.

PicPay n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

PicPay, l'une des plus grandes banques numériques du Brésil, avait déjà cherché à entrer en bourse aux États-Unis en 2021, mais a abandonné ce projet en raison des vents contraires du marché.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, lors d'une conférence de presse à Washington, le 10 décembre 2025 ( AFP / SAUL LOEB )
    Taux d'intérêt de la Fed: un retour au statu quo se profile aux Etats-Unis
    information fournie par AFP 28.01.2026 15:46 

    La Réserve fédérale américaine (Fed) paraît prête mercredi à entamer 2026 comme elle a démarré 2025, au grand désarroi du président Trump: en laissant ses taux d'intérêt inchangés. Le deuxième et dernier jour de réunion de la banque centrale a démarré à 14H00 GMT, ... Lire la suite

  • Un smartphone devant un écran projetant le logo de Spotify
    Spotify dit avoir versé plus de $11 mds à l'industrie musicale en 2025
    information fournie par Reuters 28.01.2026 15:44 

    Spotify a déclaré mercredi avoir versé plus de 11 milliards de dollars (9,2 milliards d'euros) à ‍l'industrie musicale l'année dernière, ajoutant qu'il s'agissait du paiement annuel le plus important de l'histoire pour la musique de la part d'un ‌distributeur. ... Lire la suite

  • Lors de son lancement en 1999, la monnaie unique européenne était fixée à 1,17 dollar. ( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )
    L’euro franchit 1,20 dollar : ce que cela implique pour l’Europe
    information fournie par Boursorama avec Media Services 28.01.2026 15:37 

    La monnaie européenne a dépassé mardi 27 janvier le seuil de 1,20 dollar, une première depuis 2021. Entre gain de pouvoir d’achat et difficultés pour certains secteurs exportateurs, les effets sont contrastés pour l'économie européenne. Le déclencheur a été l'indifférence ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 23 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street portée par la tech avant les résultats de grands noms du secteur
    information fournie par AFP 28.01.2026 15:35 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, les valeurs technologiques donnant de l'élan au marché avant la publication des résultats de plusieurs grands noms du secteur, et à quelques heures d'une nouvelle décision de politique monétaire de la Réserve fédérale ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank