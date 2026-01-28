Selon une source, l'entreprise brésilienne PicPay devrait fixer le prix de son introduction en bourse à New York au niveau le plus élevé de la fourchette

La banque numérique brésilienne PicPay devrait fixer le prix de son introduction en bourse aux États-Unis (IPO) mercredi, dans le haut de la fourchette de prix indiquée de 16 à 19 dollars par action, a déclaré une source au fait du dossier.

La demande pour cette opération, qui marque le retour des émetteurs brésiliens à New York après quatre ans de disette, a déjà dépassé les 4,5 milliards de dollars, soit environ dix fois le montant que la société souhaite lever, a ajouté la source.

L'introduction en bourse sursouscrite donnerait à la société, soutenue par la famille milliardaire Batista, une évaluation de marché de 2,2 à 2,6 milliards de dollars, selon la source.

Le journal Valor Economico a rapporté l'information pour la première fois plus tôt dans la journée de mercredi.

PicPay n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

PicPay, l'une des plus grandes banques numériques du Brésil, avait déjà cherché à entrer en bourse aux États-Unis en 2021, mais a abandonné ce projet en raison des vents contraires du marché.