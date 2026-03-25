Selon une source, KKR va acquérir Nothing Bundt Cakes pour plus de 2 milliards de dollars

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La société américaine de capital-investissement KKR KKR.N a conclu un accord pour acquérir la chaîne de boulangeries Nothing Bundt Cakes auprès de Roark Capital pour plus de 2 milliards de dollars, dette comprise, a déclaré mercredi à Reuters une source au fait du dossier.

* La boulangerie a été lancée en 1997 et vend des bundt cakes faits à la main dans une variété de saveurs et de tailles. Elle a été rachetée par Roark en 2021.

* Roark a mené un processus de vente pour la chaîne de boulangeries avec les banques d'investissement North Point et Bank of America, a rapporté Reuters l'année dernière.

* Nothing Bundt Cakes, qui exploite plus de 500 boulangeries aux États-Unis et au Canada, prévoit de générer environ 120 millions de dollars de bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement cette année, a rapporté Reuters précédemment.

* L'opération fait suite aux acquisitions, par Roark (société basée à Atlanta, en Géorgie), de Dave's Hot Chicken l'année dernière et de Subway en 2023.

* L'opération a été rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal.

* KKR a refusé de commenter et Roark n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.