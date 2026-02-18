Selon une source, Elliott presse LSEG de revoir son portefeuille et de procéder à un rachat de 5 milliards de livres sterling

(Mise à jour avec la déclaration du porte-parole de LSEG au paragraphe 5)

L'investisseur activiste Elliott Investment Management fait pression sur London Stock Exchange Group LSEG.L pour qu'il procède à un examen complet de son portefeuille et lance un rachat de 5 milliards de livres sterling (6,76 milliards de dollars), a déclaré mercredi une personne au fait du dossier.

Cette annonce intervient quelques jours après que Reuters a rapporté qu'Elliott avait pris une participation dans LSEG et avait commencé à discuter avec la société des moyens d'améliorer ses performances. Les actions de LSEG ont chuté de plus de 30 % au cours des 12 derniers mois, sous la pression d'une chute brutale des stocks de logiciels à l'échelle mondiale.

Bien qu'Elliott n'ait pas fait de demandes spécifiques à LSEG sur les cessions d'actifs, il considère la participation de 51% du groupe dans la société américaine Tradeweb Markets TW.O comme un moyen potentiel de générer des liquidités, a déclaré la personne, ajoutant que le fonds considère l'ensemble du portefeuille de LSEG comme sous-évalué.

Elliott a refusé de répondre à une demande de commentaire de Reuters, qui fournit des informations pour le terminal d'informations et de données de LSEG, Workspace, et d'autres produits.

Un porte-parole de LSEG a déclaré que la société "maintient un dialogue actif et ouvert avec ses investisseurs, tout en restant concentrée sur l'exécution de sa stratégie".

L'investisseur fait pression sur la direction de LSEG pour qu'elle communique plus efficacement sur le fait que le groupe ne peut pas être désintermédié par de grands modèles de langage et que l'IA offre une opportunité plutôt qu'une menace pour l'entreprise, a déclaré la personne.

L'engagement entre Elliott et LSEG a été constructif jusqu'à présent, a ajouté la personne.

Bloomberg News a rapporté pour la première fois le plan d'Elliott plus tôt dans la journée de mercredi.

(1 $ = 0,7401 livre)